公屋長大會無上進心？網民稱父母擁私樓利累積財富：第三代已不愁

買樓上車已經不止成功靠父幹，甚至要「靠爺幹」！最近有網民在討論區上發文分享，認為如果父母居住公屋，會影響下一代的上進心，只會打算繼續申請公屋。相反父母住在私樓，下一代也會買私樓上車，如此下去財富就會不斷累積，得出「子女生性，根本第三代人已不愁」。



有網民發文表示，如果父母住在公屋，會令下一代缺乏上進心，繼續住在公屋。（資料圖片）

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樓主在香港討論區上以「一代住公屋可能會導致三代住公屋」為題發文，分享自己對於父母累積財富給子女的看法，認為父母公屋會令子女覺得住公屋是常理，而私樓父母則會有財富愈滾愈多：

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有網民留言表示，指自己父母住在私樓，一向都認為有自己的物業是正常事，身邊親戚甚至會將物業「一開二」留給子女，但丈夫是公屋長大，「從小就被灌輸冇樓唔緊要，覺得樓係奢侈品，唔值」，認為不少住公屋的人都有努力向上流動住進私樓，但亦有不少人因為習慣舒適圈而停留在原點。樓主回應指，如果持有資產可以做很多其他事情，質疑「點解公屋嘅人以為（私樓）供一世」。

另外有人分享自身經歷反駁樓主，說自己是公屋仔，父母之後分別都有買樓，自己也靠個人能力買樓上車，「相比起自細申請公屋嗰班人，我覺得嗰啲等父母畀層樓你，而唔係自己努力係一樣咁冇用」。不過亦有網民表示，「住公屋好過中六合彩」，笑言不少公屋住戶都有大量資產，比住私樓的人財力更加雄厚。

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有網民發文大呻自己不想買樓，認為香港社會情況需要工作25年去換1個單位，將來即使工作不愉快被「問候全家」都不敢辭職，「知買樓嘅話自己未來廿年都唔會開心，仲要繼續逼自己行」，直言買樓後壓力很大。



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