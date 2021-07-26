張家朗學業運動兼顧　出外備戰不忘做功課　老師讚為人不容易放棄

有「少年劍神」之稱的張家朗，今日（26日）在奧運男子花劍個人賽愈戰愈勇，先大炒意大利的世界一哥勇闖8強，再連取6分反勝俄羅斯劍手，緊接15：10晉級殺入金牌戰，成為本港劍壇歷史性晉身奧運決賽「坐銀望金」，篤定取得本港首面獎牌。



回看張家朗的成長之路，他在中學時已代表香港出戰，同時要兼顧學業。他當年的體育老師陸志成接受《香港01》訪問時表示，張家朗出外備戰亦不忘做功課，凌晨抵港仍準時上學，學習認真又有毅力。從電視看見當年的大男孩，面對強勁對手沉着應戰，逐分把落後的分數追回，感安慰又開心。



張家朗殺入4強一刻：



▼張家朗殺入4強▼



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陸Sir：張家朗劍擊會目無表情 實是愛開玩笑後生仔

林大輝中學盛產體壇健將，張家朗是其中一員，中二那年由英華書院轉過來成插班生，活躍於劍擊和籃球，中四更選修體育，但學年未完，毅然決定退學，成為全職運動員。

陸志成（陸Sir）退休前是在林大輝中學任體育老師，與張家朗亦師亦友，既是帶領出戰學界男子花劍的領隊，亦是課餘時一同打籃球的隊友。他說，張家朗在劍擊時表現冷靜，目無表情，但其實是一個開朗、愛開玩笑的後生仔。

陸Sir（中）形容張家朗（右三）的關係亦師亦友，大讚其奧運表現成熟。（受訪者提供）

代表香港出戰不忘做功課

張家朗出生於籃球世家，遺傳甲組籃球員父母的身高和運動細胞，1.93米的身高，年紀未到2字頭已在劍壇獲得不少佳績，被封為「少年劍神」。今年24歲的他，第二次出戰奧運，亦是東京奧運港隊持旗手。

中學時期已四出比賽，但仍不忘兼顧學業。陸Sir憶述，張家朗曾有一次到歐洲出戰，凌晨才落機，但早上仍堅持準時上體育科的理論課，亦會把功課帶到外地，趕在練習以外緊逼的時間完成，不禁形容這位學生「好認真、不容易放棄」，亦替他感吃力，「如果是其他運動員，一定自己放兩日假才返學。」

錯過的學習時間，學校為這些運動員提供「雞精班」，在課餘時間補課。陸Sir說，張家朗要交功課、補課、練習，時間好緊逼，若代表香港出賽而錯過期末考試，會根據平時功課、小測等計分，最終成績「不過不失」，陸Sir亦大讚「幾叻仔」。

至於減壓良方，陸Sir說，張家朗把握小息、午膳寶貴時間「鬆一鬆」，與同學、老師一同打籃球，無形間二人建立莫名其妙亦師亦友的關係。

7月26日晚，數以百計市民到商場觀看張家朗比賽直播打氣



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體育老師觀賽極緊張：如心臟病發

張家朗中四那年選擇退學，全心全意投入劍擊，陸Sir坦言，當時他已是全港同齡花劍運動員表現最佳的頭幾位，但要兼顧學業太辛苦，故對退學決定表示諒解，今天也印證他當年的決定正確，「能夠打奧運，反映有相當實力，沒有想過會否有獎牌，能夠參與已是一個成就」，故張家朗出發前的一次聚會，笑言大家只是「風花說月」，不希望添加額外壓力。

在電視看見當年的大男孩，憑毅力及努力站上奧運舞台，陸Sir感覺他經歷多場比賽，逐漸磨煉成一個更成熟的人，「每次比賽對成長有好大幫助，更成熟，對自己更有信心，心理質素改善得更好」，相信今天的狀態是最好。他笑言，看8強大戰已緊張得猶如心臟病發，看見張家朗逐分緊追，被連拙銳氣亦沉著應戰，直言是好成熟的表現，也不容易，對此感到安慰又開心。

▼張家朗首度殺入8強▼

