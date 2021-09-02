開學｜暑期功課未做完　小一女生捐出作業遭斷正　一句辯解超爆笑

一個多月的暑假貶眼就過，一頁功課都未做，是不少學生哥開學前夕的惡夢，而內地1位女孩就想出辦法，將作業偷偷捐贈到慈善捐書活動，雖然最後沒成功「變走」，但面對母親質疑時，女孩一句辯解令人哭笑不得。



內地1名女孩將未做完的暑期作業，偷偷捐贈到慈善捐書活動，不過最後沒成功「變走」。（影片截圖）

女孩捐暑期作業被斷正全過程▼▼▼

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內地速遞公司「菜鳥驛站」近日舉辦公益捐書活動，鼓勵客戶將兒童繪本類書籍捐到驛站，送給大涼山區學童。浙江杭州就有一名母親上周三（8月25日）帶着就讀小學一年級的女兒，到當地分店捐贈舊書，女孩還蹦蹦跳跳地走進驛站。男職員接過她們所捐贈的一大袋舊書，並逐本檢查，沒想到竟翻出2本一年級的暑期作業，包括數學及綜合功課。

男職員見狀即疑惑問道「咦，小朋友，暑假作業怎麼捐過來了？」，又解釋不能捐「教輔類圖書」，女孩由雀躍的氛圍瞬間跌到冰點，但心虛得摸摸頭髮。母親聞言即接過作業簿翻揭，並質問女兒︰「你不是說暑假作業都寫完了嗎？」女孩情急得吞吐解釋，「我怕山區的小朋友沒有作業寫，我分他一點」，令氣氛更加尷尬。

母親聽完哭笑不得，指女兒在家整理書籍時很積極，還主動一起打包，「原來是把作業本放了進去」，她其後取走作業，並拉着女兒回家補做了。

網民看完影片後笑言女孩「太貼心了」，「曲線」稱讚她是好孩子，「好東西還知道分享」，又代山區的小朋友說謝謝，「背後的原因令人暖心」，亦有人說小小年紀已有這小心機，「很出息呢！」。

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老師不時都會使用教學工具，令學生更加明白黑板上的內容。內地1間高校的老師在課室內就地取材，拿起這件東西指向投射出來的熒幕，令網民看到短片即大叫可愛兼笑翻天！



浙江温州1間高校的老師以地拖做教具指向投射出來的熒幕教書，令學生們都非常開心，覺得老師很可愛。（澎湃新聞短片截圖）

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