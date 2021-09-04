家長送兒女上學癱瘓交通　職業司機抵死錄音引共鳴：一齊送移民咩

每年的9月1日，對家長來說可能是個小解脫，但不少職業司機卻認為是噩夢的開始！1段錄音近日在網絡上瘋傳，聲稱是1位職業司機對開學日的看法，直斥家長駕車送孩子上學情況嚴重，令道路相當擠塞，「成家5、6個一齊送，移民咩？」錄音當中夾雜粗口，但抵死的形容令人爆笑之餘，亦引起大量網民共鳴，「只聽聲但係好有畫面」。



1段錄音近日在網絡上瘋傳，聲稱是1位職業司機對開學日的看法，直斥家長駕車送孩子上學癱瘓交通。（《寶寶大過天》劇照）

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不少家長都會親自駕車送仔女上學，令學校附近交通每朝早都相當繁忙。有職業司機錄音訴心聲，批評香港家長過份緊張，「一個人返學就5、6個人送喎」，如移民送機一樣，有些駕駛者又不遵守道路規則，毫不考慮後面車輛的情況「話停就停」，與孩子道別程序更是相當繁複，「落車又攬又錫又拜拜」，令人「火滾」。

9月1日開學日職業司機心聲全文（過濾粗口版）▼▼▼

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約1分半鐘的錄音引起網上熱議，不少網民都表示很有共鳴，認為司機為他們吐出心聲，「好順耳，是心聲」、「完全係事實」，特別是「九龍塘日常」。有人亦分享指為了避開家長車龍，開學日特意早20分鐘出門口上班。有網民則指司機的形容很有畫面，「開學啫，搞到好似移民搭飛機走咁」、「簡直如同置身現場睇住一樣！精彩」。

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