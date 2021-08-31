開學｜兒子不願上學商場外躺地抗議　新手媽媽苦惱：每天都是這樣

暑假即將完結，學生們又要回校上課。有新手媽媽近日在社交平台「小紅書」訴苦，指其年幼兒子扭計不願上學，身穿校服的他甚至躺在商場門外抗議，最終要陌生路人拉起他，擾攘半小時致遲到，令她非常苦惱，直言「每天上學都是這樣！」。



有新手媽媽近日在社交平台「小紅書」訴苦，指其年幼兒子扭計不願上學，身穿校服的他甚至躺在商場門外抗議，最終要陌生路人拉起他，擾攘半小時致遲到。（小紅書截圖）

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該名媽媽不時在「小紅書」分享兒子的生活點滴，包括8月中兒子第一次上學的開心表情，還說「長大了，開心每一天」，但沒想到10天後，兒子卻討厭返學得要躺在地上撒賴。從上載的照片可見，身穿幼稚園校服的兒子背着書包，筆直地躺在沙田中心對開商場通道上，媽媽則遠距離地拍下照片。

她在帖文表示，兒子每天上學都是這樣，走一段路就要抱，今次則耗時30分鐘，最終要路人拉他起來，「不認識的人拉他，他就起來，我拉他，他不起來」，即使站起來了又討抱，不抱就繼續躺，導致上學遲到，慨嘆自己是新手媽媽，不知道如何下手，「打不能打，咋整（怎麼辦）？」。

帖文隨即引來一眾網民熱議，有媽媽則分享自己的經驗，指其兒子在幼稚園時從沒不願上學的問題，她建議樓主「不要懲罰，只要鼓勵」，因懲罰只會令小孩更討厭上學，一旦起了厭倦的心，「以後長大更難搞」，因此她以前會對孩子說下課後可以到公園玩一會，或請他吃小食，「這樣會令他更有衝勁去上課」。

有網民則認為如果是安全地方，就由他繼續躺，就坐在旁邊看着，偶爾扯開話題讓他自己站起來。另有不少人錯重點稱「躺平從小開始」，又笑言「你孩子躺倒的造型也還挺可愛」、「口罩也戴了挺好」、「睇到佢瞓得咁直真係笑咗」，又稱這照片可以命名為「阿仔最後的倔強」。

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