結婚2年流產3次　奶奶為抱孫迫媳婦改名「佛+土」　網民：怎麼念

不少夫婦為了生小孩都會用盡辦法，但台灣1名媳婦結婚2年都沒有孩子，流產了3次，因而被奶奶強迫改名，但算命師傅提供的5個名字選擇，都有1個類似「佛」的難字，讓人看得傻眼，「這是要出家嗎？」



台灣1名媳婦結婚2年都沒有孩子，流產了3次，因而被奶奶強迫改名，但算命師傅提供的5個名字選擇，都有1個類似「佛」的難字，讓人看得傻眼。（fb「爆廢公社」團片）

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有網民日前在facebook群組「爆廢公社」發文表示，其友人女兒出嫁不到2年，已流產3次，至今還沒有孩子，被奶奶命令她改名。帖文指奶奶花了8000多元台幣（2200多港元）請算命師傅改名，對方給了5個名字供選擇，但全部都有個超罕見的「𡌅」字，即「上佛下土」。發文者不禁表示「我沒讀什麼書，看不出來這幾個名字跟會不會生小孩有何關聯」，又透露名字令當事人非常不爽。

翻查香港中文大學粵語審音配詞字庫，找不到「𡌅」的廣東話讀音，而台灣傳媒則指「𡌅」在國語發音為「ㄇㄡˇ」。

帖文隨即引起熱議，網民都熱議「那字究竟怎樣讀」，又指「一堆佛，那還改什麼名？直接出家不就得了」，有過來人亦勸說不要為男朋友或夫家改名，「真的千萬不要，會非常的後悔」、「名字是爸媽取的，婆婆（奶奶）憑什麼改，是我當場撕掉」。有網民則表示，用8000多元改名，倒不如用來看醫生，「換個名字就能生孩子，不孕科都倒光了」。

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