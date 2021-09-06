男友多番推卻同居　1句話揭原因關阿媽事　港女斥：原來係裙腳仔

成年後仍能與父母保持緊密關係當然是好事，但若生活過份依賴，則可能為別人帶來壞印象。有港女早前於討論區發文，指男友曾三番四次推卻同居的提議，日前她再次詢問男友拒絕同居的原因，沒料對方無意中的1句話，竟讓她發現現已29歲的男友原來事事仍依賴媽媽，是個不折不扣的「裙腳仔」，令她大感愕然，不禁對兩人的感情生疑：「我係咪只可以接受佢呢樣嘢，冇其他選擇啦？」



港女發文大呻男友原是「裙腳仔」，一直不願與她同居原因竟與媽媽有關。（《媽寶兄弟》劇照）

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該名港女早前於香港討論區以「男朋友原來係裙腳仔」為題發文，指男友現時29歲，由朋友介紹認識。交往後她曾提出一起搬到外面同居，惟男友卻「推左走右」一直不願正面回應，「後尾其實我都放棄咗要同佢一齊住呢個諗法」。

港女訴苦全文 ▼ ▼ ▼：

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早前她趁男友「打機」時再次提及同居的問題，直問詢問對方「點解唔想同我一齊住」，沒料男友沒有多想便回答：「因為我唔想離開阿媽身邊，要自己處理咁多嘢囉！」港女指，當時她才明白男友原來是個不折不扣的「裙腳仔」，指對方自小已跟從媽媽安排好的計畫生活，「份人除咗打機用咩角色之外，其他嘢都係一律冇主見，總之佢媽媽話咩係好，佢就一直會同我講『佢媽媽話點點點』，就連佢份工都係佢媽媽幫佢搵啲uncle介紹佢入去做」。

港女得知男友過於依賴媽媽，不禁擔心兩人的感情。（《媽寶兄弟》劇照）

無意中的對話令港女不禁擔心兩人的感情，直言如何面對「媽寶」男友，不知如何是好，「我都知聽媽媽話、尊重媽媽好重要，都覺得好孝順，咁唔通自己嘅人生大事都要媽媽幫你決定咩？好話唔好聽，媽媽幫得你幾耐呀？我係咪只可以接受佢呢樣嘢，冇其他選擇啦？」

帖文引來網民討論，不少網民直言「裙腳仔」要不得，「媽寶男真係要飛，妳日後所有咩結婚安排、生活細節，佢都唔識搞，全部聽阿媽話」、「有起事上嚟幫唔到手仲要照顧埋佢」、「喺溫室家庭裏面長大嘅人都係依靠屋企人揸主意，建議你勸一勸你男朋友唔好再係咁被動，如果唔係就害佢一世」。

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