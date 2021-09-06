男子全身抽搐自稱患妥瑞症索錢買藥　台女護士借$500應急始知被騙

不時也有人分享好人好事，見證人間有愛，但不法之徒往往會看中別人的善心從中圖利！有任職護士的台女早前發文講述受騙經歷，指有晚行經公園時，1名全身不受控抽搐的男子自稱患有妥瑞症，因已吃光所有藥物，但欠缺到醫院掛號的現金，希望向她借用，表明可留下電話，待媽媽公幹後還款。樓主不疑有詐借出500元台幣（約141港元），事後才得知已有多人被同樣手法騙錢，大感氣憤只好分享相關事件提醒網民。



有台女指早前遇到1名自稱患妥瑞症的男子要求借錢求醫，她一時心軟幫忙，沒料後來才發現被騙。（《沒關係是愛情啊》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

「我要來抱怨我自己的愚蠢！」該名任職護士的台女於facebook「爆怨2公社」發文，指早前晚上行經1個公園時，看到1名年輕男子「不自覺抽動得很厲害」，對方走近並問她如何到附近的醫院，表示打算前往取藥，惟不知道如何乘車，「過程他就不自覺抽動，我身為一個護理師也沒看出來他是演的」。

男子稱身上只剩下100元台幣（約28港元），並不足夠用作掛號，正在公幹的媽媽叫他先找人幫忙，到醫院求醫及取藥，並答應可留下電話，待完成工作後趕回來還款。台女雖然「覺得有點怪」，但一時心軟仍借出500元台幣（約141港元），「我蠢就蠢在趕時間，所以只讓他留我的電話我沒有留他的」。

男子稱身上只剩下100元台幣，不足以到醫院掛號，希望向台女借錢，承諾會與媽媽一同還款。（《沒關係是愛情啊》劇照）

事後她回想愈覺不妥，忍不住在網上搜尋資料，竟發現過往已有不少人遭同一手法騙取金錢，頓感非常氣憤，「這世界很小，你繼續騙，總有一天會有報應，而且你會害真正需要被幫忙的人得不到幫忙，這500塊當作老娘施捨給你」。她不禁慨嘆自己覺得不妥仍借錢屬愚蠢，同時大嘆不法之徒會令社會愈來愈缺乏信任，「真的不能怪為什麼真正需要的人得不到幫忙，因為太多人濫用別人的同情心跟愛心了，以後我會直接報警的」。

帖文引來網民熱議，不少人也認為做好心也要保持精明，「我想幫忙的就會幫， 我不想理的就不理，我誤會他的狀況也不會讓他更慘，我能幫上一個那是我的榮幸」、「當好人可以，不過，警覺性要夠」。亦有人認同樓主，直指「就是這種騙子把好人的善良消磨光了」、「這種人讓真正需要幫忙的人都被唾棄」。

關於妥瑞症



妥瑞症是一種遺傳性神經疾病，患者會不隨意、重複及突然的肌肉抽動，如眨眼、搖頭晃腦、做手勢等，這些病徵是由於患者腦部的多巴胺過度活躍，以致其前額葉與基底核之間的神經迴路發生問題。大約30%至40%的病人長大後症狀會消失，但仍有30%病人症狀會持續到成人階段。



妥瑞症兒遭無品母子歧視「傻仔會傳染」 港媽心痛反駁望大眾理解

+ 9

【按圖更多網民咁樣講▼▼▼】

+ 2

👇👇👇同場加映：自閉童上堂爆喊 唐氏綜合症同學窩心動作冧返👇👇👇



+ 4

👇👇👇同場加映：外賣員的溫暖👇👇👇