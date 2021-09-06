父親離世2年　港男翻相簿揭童年聖誕卡獲爸爸珍藏：勾起好多回憶

「子欲養而親不在」是不少人的遺憾，有港男於討論區發文，表示父親已離世2年，媽媽早前打掃時找出1本舊相簿，除了找到不少兒時生活照外，更發現爸爸生前將他童年時所送的1張聖誕卡，珍而重之的放於相簿中收藏，令他頓時勾起不少回憶。



有港男指早前意外找到1本舊相簿，竟發現已離世的爸爸曾將他小時候所送的聖誕卡珍而重之地收好，頓時勾起不少回憶。（《暖男爸爸》劇照）

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該名港男於香港討論區以「老豆走咗之後，喺屋企搵到一樣嘢」為題發文，指爸爸前年離世，生前與他關係不算很好，兩人猶如「火星撞地球」，「唔知由幾時開始，兩父子已經冇嘢好講」。

港男指，早前媽媽打掃時發現1本舊相簿，「仲記得老豆負責影相，啲相都係佢曬出嚟，我就同老母一齊睇」。相簿內放了不少他童年時與父母一同拍下的生活照，細看期間，他更找到了1張聖誕卡，「睇睇下發現有一張唔係相，但又攝咗喺本相簿入面，拎出嚟發現原來係張聖誕卡，係我細個寫畀老豆嘅聖誕卡」。

樓主翻相簿的經過：

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他說該張聖誕卡其實是童年時用作交功課的物品，沒想到隨手送予爸爸後，對方竟珍而重之的收藏起來，「嚴格嚟講唔算真係老豆遺物，但的確勾起我唔少回憶」。

樓主的經歷引起網民共鳴，紛紛認為樓主現時得知爸爸對他的愛也不算遲，又勸他珍惜與媽媽相處的時間，「識得念親恩，記得學會感恩，好好珍惜眼前人」、「可能老一輩嘅性格都係比較火爆，唔識點同個仔溝通，但佢心裏面點會唔掛你？現在只好珍惜同母親相處嘅時間，唔好再有遺憾」、「父母同兒女相處嘅日子唔多，年紀愈大就發覺養育自己嘅人係最重要」。

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不少網民留言鼓勵及安慰樓主▼▼▼

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