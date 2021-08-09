女教師大讚地盤佬男友樣樣好　白鴿眼同事批「做牛工」反遭打臉KO

所謂行行出狀元，若單以個人偏見判斷別人的工作實在太過膚淺。有任職教師的港女日前於討論區發文，指男友是1名「地盤佬」，雖然平日工作時粗聲粗氣，與她相處卻會變得溫柔，待她無微不至，甚至獲得其父母的「認證」。不過港女抱怨，稱1名同事恃着自己中大畢業，於交談間不時「白鴿眼」批評其男友，明言對地盤工有偏見，認為「讀唔到書啲懶人咪做牛工囉」，令她忍無可忍，不禁出言反擊。



有女教師指1名前同事得知她男友是「地盤佬」後，於交談間不時「白鴿眼」出言批評，令她忍不住打臉反擊。（《激戰》劇照）

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該名女教師早前於Dcard討論區發文，稱與「地盤佬」男友交往已有一段時間，指對方性格很好處處為她着想，「對父母孝順，對朋友好好，唔煙唔酒無不良嗜好，對我就無微不至」。

當年成績不錯、能跳級升讀大學的她指，男友雖然學歷不高，但自己並不介意，「同佢之間有傾唔完嘅話題，同佢一齊嘅時間都好開心」，甚至已獲得父母認可，「我爸媽都好欣賞佢有一技之長又識諗，就算讀書唔叻都知道要自己搵錢，都好放心我同佢一齊」。

女教師指1名同事恃着是中大畢業「好睇唔起地盤佬」，對整個行業也有嚴重偏見。（《激戰》劇照）

不過女教師指1名同事恃着是中大畢業「好睇唔起地盤佬」，對整個行業也有嚴重偏見，又多次對她的戀情發表意見，「話我讀咁多書唔係為咗同個唔識讀書嘅地盤佬一齊」。

同事的批評令女教師感到難受，有次她終於忍無可忍反擊，直指人不應以職業分類，「人哋腳踏實地，讀唔到書唔一定係懶」，又諷刺地祝福對方「搵個喺哈佛讀master、讀phd嘅男朋友」。

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事後她直言「實在頂呢種人唔順」，指對方「覺得自己好叻」，實際工作時錯漏百出，連基本職責也未做好。她更指該同事最終不獲學校續約，慶幸毋須再與對方相處，「用學歷決定人哋會唔會太膚淺，心存偏見仲好意思話人，得啦叻啦祝你搵到碩士博士做你男朋友」。

樓主的「反擊」獲網民大讚，不少人批評該同事對特定行業存有偏見是無知的表現，又認為品行比職業更加重要，「睇唔起人哋份工先係最值得俾人睇唔起嗰個」、「其實佢眼界先最窄，以為世界上所有人都要跟佢嗰種生活方式」、「其實錢唔係用腦力就係用勞力換返黎，腦力同勞力真係有貴賤之分咩？」、「學歷緊要咩？品行先係最緊要」。

同場加映：「地盤冇學歷都做得」 港男睇低紮鐵工人 結果捱不到一日辭職【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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帖文引起網上熱議，網民紛紛留言稱地盤不易做，絕對不能看輕▼▼▼

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