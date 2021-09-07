做完運動搭巴士？前排青年傳濃烈汗臭　後排乘客咁樣做惹熱議

天時暑熱出街難免汗流浹背，乘坐公共交通工具時，遇上附近有人傳來濃烈汗味難免會感到難頂！最近有網民在facebook群組上分享，指乘坐巴士時遇上前排乘客有濃烈汗味，他只好放棄原有的上層座位，默默到下層站立，並留言呼籲「年青人，做完運動換件衫先搭巴士好嗎？」。

樓主的舉動引來網民熱烈討論，有人認為部分人天生大汗，傳出汗味實在難以避免；不過亦有人讚賞樓主息事寧人，用自己的方式避開，只是想說出心底話，做法沒有問題。



有網民表示，在巴士車廂上遇上剛做完運動的年輕乘客，汗味令他受不了，只能到下層站立。（資料圖片／黃偉倫攝）

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樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」上發文，呼籲做運動後身水身汗的人乘坐巴士前應先更衣，「坐你後面聞到嘅味道都太濃烈，只好默默行落下層企」。

帖文引來網民熱烈討論，不少人認為乘坐巴士就有機會遇上類似問題，「坐巴士就預咗有機會臭、迫、滋擾，如果唔喺點解養車咁貴仲會有人養？」、「你搭緊巴士咋大帝，咁叻坐的士呀嘛」。留言亦有人認為，香港天氣炎熱，流汗臭味無法避免，而且不少人體質大汗，「等幾分鐘（車）都已經濕咗，咁可以點？」。

有留言提到，香港天氣炎熱更有不少人體質大汗，坐車時傳出汗味無法避免。（GettyImages）

不過亦有人支持樓主做法，「樓主講真有乜錯？搭巴士地鐵被迫聞臭味，係人都試過」、「樓主講真心話有咩問題？佢又無投訴，自己走落樓下坐息事寧人」，又說有體味影響到別人是事實，「帶返件衫令自己無咁大陣汗味上車都好應該姐」。

面對網民討論，樓主強調明白「夏天30幾度大家都會出汗」，發文只是遇見做完運動的年青屯門牛，想起自己年青時做完運動「會換返件衫」，所以發文建議「帶件衫換」。他亦表示要為地盤工人平反，因為乘坐有較多地盤工人乘坐的巴士線時都沒有聞過他們有汗味，「推斷佢哋放工後係有換衫」，又表示不少網民留言「都代入咗係自己放工搭車等到成身汗嘅情況」，此並非他發文原意。

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