網民熱議健身室10大惡行　臭汗毛巾到處放　公認最乞人憎係呢樣

本港新冠肺炎疫情近日反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness群組大爆發，至今已逾百人染疫。有網民日前在討論區盤點在健身室見過的10大惡行，當中更有一些不太衛生的行為，如臭汗毛巾到處放、直接用口對水機飲水及不斷怪叫等，不過有1個終極惡行公認為最乞人憎行為！
西營盤健身中心URSUS Fitness 爆疫，現已關閉。（羅國輝攝）
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健身中心近日成為網上熱烈討論的話題，有網民日前在香港討論區以「健身室的10大惡行，最憎人對住塊鏡自_」為題發文，詳列他在健身室內看到的惡客行為▼▼▼
樓主表示，將惡行詳細列出來是希望健身朋友們留意自己的行為，又指令他感到最討厭的，就是在更衣室內對鏡自拍！帖文引起網上熱議，不少網民都表示有共鳴，更認同對鏡自拍是「最最最最最乞人憎」，亦有人指曾見過有使用者會霸住健身器材睡覺，非常過份▼▼▼
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預約開始前準備3樣文件▼▼▼
預約方法及流程逐格睇▼▼▼
預約前，須準備好預約人士的香港身份證明文件號碼和出生日期、可接收手機短訊的本地流動電話號碼，以及陪同人士（如適用）的香港身份證明文件號碼、出生日期和可接收手機短訊的本地流動電話號碼。另外，須於登記開始30分鐘內完成預約，逾時系統會自動終止登記程序，已輸入的資料亦不會儲存。
預約疫苗接種網站：按此
接種科興及復必泰疫苗接種中心名單▼▼▼
網上預約接種後，接種日緊記按以下流程進行▼▼▼
接種當日緊記要帶備以下3樣文件，以免出現問題▼▼▼
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5類人不宜接種
但接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。
5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼
3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼
15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼
而食物及衛生局長陳肇始於記者會強調，疫苗經專家審核，安全有品質保證，重申「接種效益高於風險」，「對個人來說，接種一定好過不接種，愈多人接種愈好」。