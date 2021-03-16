網民熱議健身室10大惡行　臭汗毛巾到處放　公認最乞人憎係呢樣

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-16 13:00

本港新冠肺炎疫情近日反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness群組大爆發，至今已逾百人染疫。有網民日前在討論區盤點在健身室見過的10大惡行，當中更有一些不太衛生的行為，如臭汗毛巾到處放、直接用口對水機飲水及不斷怪叫等，不過有1個終極惡行公認為最乞人憎行為！

西營盤健身中心URSUS Fitness 爆疫，現已關閉。（羅國輝攝）

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健身中心近日成為網上熱烈討論的話題，有網民日前在香港討論區以「健身室的10大惡行，最憎人對住塊鏡自_」為題發文，詳列他在健身室內看到的惡客行為▼▼▼

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樓主表示，將惡行詳細列出來是希望健身朋友們留意自己的行為，又指令他感到最討厭的，就是在更衣室內對鏡自拍！帖文引起網上熱議，不少網民都表示有共鳴，更認同對鏡自拍是「最最最最最乞人憎」，亦有人指曾見過有使用者會霸住健身器材睡覺，非常過份▼▼▼

同場加映：復必泰新冠疫苗接種｜網上預約9大須知 做錯呢樣DQ｜附登記連結▼ ▼ ▼

復必泰新冠疫苗接種｜網上預約9大須知 做錯呢樣DQ｜附登記連結

預約開始前準備3樣文件▼▼▼

預約方法及流程逐格睇▼▼▼

+ 33 + 33 + 33

預約前，須準備好預約人士的香港身份證明文件號碼和出生日期、可接收手機短訊的本地流動電話號碼，以及陪同人士（如適用）的香港身份證明文件號碼、出生日期和可接收手機短訊的本地流動電話號碼。另外，須於登記開始30分鐘內完成預約，逾時系統會自動終止登記程序，已輸入的資料亦不會儲存。

預約疫苗接種網站：按此

接種科興及復必泰疫苗接種中心名單▼▼▼

網上預約接種後，接種日緊記按以下流程進行▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

接種當日緊記要帶備以下3樣文件，以免出現問題▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

14個優先群組＋疫苗接種計劃9大須知▼▼▼

+ 28 + 28 + 28

5類人不宜接種

但接種前亦要先評估自己情況，事關有5類人不宜接種新冠肺炎疫苗，而且新冠肺炎疫苗亦有副作用，政府則設立保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可獲賠償。

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

而食物及衛生局長陳肇始於記者會強調，疫苗經專家審核，安全有品質保證，重申「接種效益高於風險」，「對個人來說，接種一定好過不接種，愈多人接種愈好」。