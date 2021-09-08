有這麼可愛的妹妹就好了！韓妹靠校服系打卡照跑出　網民激讚可愛

撰文：卓柏安
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能夠有可愛的妹妹就好了！網上最近流傳1名可愛美女照片，網民看到之後都表示，如果自己的妹妹有這麼可愛，就是天大的福氣！照片中的她，原來是韓國網紅Lee Haeyeon（IG：lovehean__），自稱是自由工作者，IG上經常分享各種風格造型照，當中更不乏學生系打扮，大曬長腿及卡哇伊靚樣，滿足一眾妹控網民的想像，難怪許多人都爭着認做她哥哥呢！

韓國網紅Lee Haeyeon的校服系照片十分可愛，許多網民都爭着想認她做妹妹！（IG「lovehean__」圖片）
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誰也搶着認他做妹妹！韓妹校服風打卡　網民心心眼說靚女超可愛

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