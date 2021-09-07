港媽逼乘客讓座予讀小學兒子：返學好辛苦　網民：咁辛苦坐的士啦

讓座是美德，但並非「老馮」。有網民近日於討論區發文表示，她早上乘港鐵上班時遇到一名媽媽要求讓座給她讀小學的兒子，理由是「佢返學好辛苦」，該網民十分驚愕，婉拒稱身體不舒服而沒有讓座，該媽媽說「有冇搞錯，依家啲人唔識讓坐嘅咩？」，最後該對母子只乘了3個站就下車，樓主於帖文諷刺地寫道「依家啲小學生真矝貴」。帖文引起網民熱議，不少人批評該媽媽是「怪獸家長」，又直言「返學咁辛苦，退學啦」。



有網民近日於討論區發文表示，她早上乘港鐵上班時遇到一名媽媽要求讓座給其讀小學的兒子，理由是「佢返學好辛苦」，令她十分驚愕。（《再見我們的幼兒園》劇照）

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該名網民於親子王國以「依家啲小學生真矝貴」為題發文，指出日前早上乘港鐵上班，由於她在總站黃埔站上車，所以有非關愛座的空位坐。列車駛到何文田時，車廂已沒有空座位，當時有名約40歲左右的媽媽帶同目測是小三或小四的男童上車，站在樓主面前說「小姐，你起身畀個位我個仔坐，佢返學好辛苦」，樓主十分驚愕並回應「唔好意思，我有啲唔舒服」。

樓主續說，該媽媽亦有問坐她旁邊的乘客，其他人都沒有讓座，該媽媽立即指「有冇搞錯，依家啲人唔識讓座嘅咩？」列車到達太子站時，該對母子就下了車。樓主不解地寫道，「都係企3個站啫，真係咁辛苦咩？」，而且書包是由媽媽揹着。她又指出，「我唔係M到肚痛都會讓你，但唔係老馮囉」。

樓主表示，該名媽媽的行為令她很驚愕，諷刺地寫道「依家啲小學生真矝貴」。（《寶寶大過天》劇照）

帖文引起網民熱議，不少留言批評「個媽媽行為好肉酸」、「依家好多人都面皮幾十呎厚！」、「做人都好辛苦，做乜生仔？」有人則建議樓主可以這樣反擊，「同佢講咁辛苦就坐的士啦」、「返工更辛苦！」

有網民留言分享亦曾見過「怪獸家長」，有媽媽每天帶着兩名小學生子女乘港鐵，於調景嶺站上車時，媽媽隨即打開兩張摺凳讓子女坐，書包則放在手推車中，乘搭兩個站到藍田就下車，該網民表示，「兩個站都要咁服侍佢地，無言」。

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