恢復通關！來港易下周推出　3組數字看疫情前後內地旅客訪港情況

隨著疫情受控，特首林鄭月娥宣布「回港易」於9月8日全面恢復，下周三（15日）推出「來港易」。疫情之前中港旅客來往頻繁，內地訪港旅客年均達4000萬人次，為本港的主要旅客來源，而本港市民一年出入內地總人次亦超過1億，疫情來襲後數字大跌逾九成，以下回顧兩地旅客流動情況。



供內地旅客到訪本港的「來港易」將於下周三推出，初時每日有2000名額，在深圳灣口岸及港珠橋口岸，各有1000個。疫情之前，內地一直是訪港旅客的主要來源地，疫情前內地入境旅客人次年均達到4377萬人，每日平均約12萬人次；而疫情下因入境防控措施，2020年內地訪港旅客量按年大跌九成，至271萬人次。

疫情前以2019年為例，內地訪港旅客總消費開支約1500億元，佔整體旅客七成，惟旅客過多亦曾引致城市過於擠逼、商舖過於單一等問題。

出境方面，疫情前本港市民一年出入內地總人次可達1.6億次。疫情下，本港10個陸路出入境管制站中，僅深圳灣及港珠澳大橋兩個仍提供客運出入境服務，2020年各出入境管制站旅客流量均大跌。

出入境管制站客運通關服務運作情況▼▼▼