網民熱議開學日　老師、移民成關鍵字　最熱討論帖同洗校服有關！

迎來新一學年開學，中、小學及幼稚園全面恢復半天面授課堂安排，學生可回校上課。受疫情影響，去年全港學生大部分時間在家上課，鮮有機會與同學、老師交流，學生們和網民對開學有甚麼反應呢？到底大家最關心甚麼？



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是次分析開學（8月25日至9月1日）期間Facebook、Instagram和論壇與開學相關的發文和留言，合共涉及2,441個主帖和3.6萬個回帖，大部分網民對開學的反應較正面。

在移民潮下，出現不少學生退學、老師離職的情況，按分析數據顯示，「老師」一詞的討論度最高，其次是「移民」。

綜合各大論壇的帖子，瀏覽量較多的帖子是有關學生學習進度及上課安排，網民紛紛留言討論對半日及全日上課的看法，以及受疫情影響，令學生未能跟上學習進度，或導致留班，以及對幼童學習自理能力的影響，兩個帖子均有各6,000次瀏覽，約60及140則回應。

網民主要在Facebook及論壇討論，當中以「小學」及「幼稚園」相關的討論最多，除了功課、早餐，書包等開學相關話題外，網民同樣關注口罩、搓手液、疫苗等資訊，為疫情下回校上課的學生準備。

除此之外，開學日忙中有錯或發生「蝦碌」事，例如有網民在論壇指自己將電話及校褲一起放進洗衣機清洗，吸引87人留言，近1萬瀏覽次數，成為開學日論壇熱度最高的帖子。

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