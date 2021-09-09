港鐵東鐵綫現縮骨男　拗腰坐腳放頭超輕鬆　網民讚：高手在民間！

港鐵再現奇人奇景！有市民日前在網上分享東鐵車廂的照片，看到1名男子登車後，隨即在單人座位「表演」縮骨功，拗腰並將左腳放頭上，氣定神閒的神情讓一眾網民嘖嘖稱奇，紛紛直指「高手在民間」。



（fb「D18 - 沙田友」圖片）

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網上近日流傳1張東鐵車廂拍攝的照片，相中1名中年男子在單人座熟睡，但就抬高左腳，並將小腿繞到腦後，由於未有阻礙其他乘客，車廂內其他人亦各自休息。

有乘客早在2016年已曾目擊「縮骨男」▼▼▼

不少網民看過照片後都大讚該名男乘客是「民間高手」，紛紛笑言「練過易筋經？」、「瑜珈大師」、「扮緊貓？」。facebook專頁「D18 - 沙田友」後來分享照片，亦開玩笑指「東鐵奇俠，佢應該已經練成九陽神功第5層」。

將熱爆話題加入自選！（01熱話製圖）

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