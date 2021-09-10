口賤男日日改同事花名　叫人「肥妹」拎身材講笑　終被事主還擊KO

與同事每天長時間相處，一旦遇上壞同事，隨時觸發離職的念頭。1名打工仔日前在討論區發文，稱公司有同事說話非常尖酸刻薄，經常以女同事的身材開玩笑，自以為幽默，最終事主忍無可忍，當面反擊該名同事，直言「我肥唔肥到底關你咩事啫？餓你就去摷垃圾食啦」，霸氣之舉引來其他同事稱讚。



有網民發文分享，指公司有員工經常取笑其他同事，不但叫女同事為「肥妹」，甚至問對方「係咪成世都未做過靚女」。（《大叔的愛》劇照）

樓主日前在香港討論區以「我有個好mean嘅同事」為題發文，表示其公司有1名同事說話惡毒，甚至喜歡拿別人的痛處大開玩笑，也不懂察言觀色，例如每天針對1名女同事，亂改對方花名為「肥妹」，部份內容更不堪入耳，「又問人哋係咪成世都未做過靚女？」。

按圖放大看口賤男惡言惡行同女事主如何反擊▼▼▼



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樓主續指，該名同事最後觸發導火線，女事主直線抽擊及大罵對方，「成個部門嘅人都係第1次見到個女同事咁嬲」，其他過去有份被嘲笑的苦主見狀也變得心情舒暢。

帖文引來網民熱議，大部份人都認同女事主的做法，認為面對不懂「收口」的同事應主動出擊，「其實佢把口賤成咁，會影響公司士氣，老細就要處理啦」、「呢啲人冇口德，自己得罪人又唔知」、「有啲人懶係風趣幽默其實係賤mean，認同要反擊，講嘢mean過佢」、「好多以為講笑幽默下，但都要除咗佢自己，有人識笑先得㗎」。

最終女同事忍不住「大爆發」，大罵該名口賤同事無禮兼「乞人憎」。（《大叔的愛》劇照）

（香港討論區）

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樓主憶述事發經過▼ ▼ ▼

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