Hit爆《人生重開模擬器》　隨時死但無限復活　行錯路會變吳亦凡

帳號廢了，可以重開。那人生有沒有一個可以重頭來過的機會呢？現在，憑藉一款叫做《人生重開模擬器》的魔性小遊戲，你就可以無限次地重啟自己的人生，十分上頭。



和現實一樣，在人生路上，我們總有可能遇到一些天賦異禀的天選之子，他們有可能智力超群，也有可能家境富裕，當然，也可能啥也沒有。

而這樣的隨機性恰恰就是這個簡單的網頁遊戲最吸引人的地方，每次重開，你都可以像玩氪金抽卡手游一樣，隨機獲取10個人生天賦，然後選擇3個作為開局裝備……

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所謂人生，就是一個選擇接著又一個選擇。但比起現實完全比誰更會投胎要溫柔的是，這個遊戲還是容許你對自己的「顏值、智力、體質、家境」這4個維度稍微拿捏一下子。你可以憑藉自己的喜好把20個初始點數分配下去，這裡強烈建議不要為了追求美貌和財富一點體質都不點。不然很容易英年早逝，人生最痛苦的事不就是人死了錢沒花了麼？

選擇困難症的話下面也有隨機分配按鈕，包你過上和現實一樣前途一片迷茫的人生。一切準備就緒後，你只需不停單擊鼠標，剩下的交給天意和電腦程序。每點一次，你的年齡便會增長，且每次重開的人生幾乎都算得上離奇而又精彩：稱霸中美學術界，逐夢演藝圈C位出道這種都不算什麼。你甚至可以拿起魔法棒當上魔法少女，為保護人類和觸手怪戰鬥一生。或者做一個類似《22世紀殺人網絡》（The Matrix）中覺醒的救世主，發現自己正生活在程序編制的虛擬世界，上演一齣《爆機自由仁》（Free Guy）。

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點數分配得當外加運氣好還能走上求仙問道之路，好幾百歲了不停的悟道蘊丹，500歲渡劫時和天雷鬥智鬥法，太刺激了。對於修仙的執著和重開的熱情還促使了玩家二創出魔改修仙版重生模擬器，人人飛升法力無邊，爽得不要不要的。再上一層樓還有爆改版，開局天賦數量隨便選，40萬屬性點點到你手抽筋——人生總結時坐擁20多萬的快樂，我是降落到快樂星球了吧。玩膩了修仙魔法之類的還有「我是人上人」的爽文版本供你選擇，30連抽+8個天賦助你開掛走上人生巔峰。

而且這個遊戲在每次重開時，都會有超有梗且接地氣的有趣文本等著玩家發現，讓人不得不發出不想做段子手的程序員不是好遊戲開發者的感嘆。如果你在選天賦時點了克蘇魯，那在你人生中就會隨機出現「▓▓▓▓▓▓」這種奇奇怪怪的亂碼，非常符合克蘇魯神話不可名狀的恐懼感。成為明星的話也有可能千算萬算沒想到吃瓜竟吃到自己頭上。還有被譽為經典典中典的絕絕子下頭語錄……再次佩服作者上網衝浪強度之高，怕不是7/24不間斷在線。

除此之外，我們所期盼的美好未來也能從這個遊戲中窺見一二：航天技術發達，普通人的我們也能進行太空旅行，6G信號覆蓋全球。癌症被徹底攻克，近視眼已可輕鬆治癒，中國進入無限能源時代，太強了。不得不說，這遊戲雖小，但只有一次人生的我們卻能通過它感受無數種跌宕起伏的別樣生活，屬實浪漫，耐人尋味。有時，回想起上一次短暫的傳奇人生，真的感覺就在上一次呀。

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