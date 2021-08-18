勿在網上遊戲隨便找「老婆」　調查揭60%「女玩家」是男性反串

遊戲大廠的遊戲角色愈來愈多元，不過你有發現女生角色特別受歡迎嗎？根據國外遊戲調查公司「QUANTIC FOUNDRY」所發布的報告指出，有29%的男性玩家會反串為女性角色。若是單看傳統的PC／主機遊戲，那些「女角」有高達六成的比例其實都是男性所扮演的。



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該調查召集到2956名網友參與，調查公司分別對男性、女性及非傳統二元性別認同者都有進行相關的調查，與男性玩家喜愛「反串」的風氣不同，女性只有9%的玩家喜歡玩男性角色，76%仍喜歡玩女性角色。非傳統二元性別認同的玩家，也相對較偏好玩女性角色，約佔33%。在年齡分布上，年紀稍大一些的男性玩家會更喜歡玩女性的角色。

該研究也提出相關說明，他們認為女性角色之所以受到歡迎，是因為較有可能獲得更多的遊戲優勢，像是免費的寶物或者是會有強者的保護，此外，「控制女性身體的快感」也被認為是男性玩家喜歡玩女角的原因。QUANTIC FOUNDRY也提出20年之間相關的研究數字，差不多的結果指出，這樣的現象其實一直以來都如此，男性在進行遊戲時，更偏好「反串」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】