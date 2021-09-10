疫情下網民不約而同最掛住日本麥當勞一種漢堡：驚為天人咁好食

知名快餐連鎖店麥當勞遍及全球，因應各國飲食習慣菜單也會有所不同。一名網友之前在日本吃麥當勞的「McGriddles」當早餐，發現日本的漢堡外皮是使用楓糖鬆餅，裡面則是豬肉滿福堡的配料，令他不禁直呼「驚為天人的好吃」，並希望台灣的麥當勞也可以賣McGriddles。



一名網友在Dcard「美食版」發文，他上傳之前在日本吃麥當勞McGriddles當早餐的照片，漢堡的外皮是楓糖鬆餅，裡面則是豬肉滿福堡（McMuffin）加蛋的配料或是培根，外層鬆餅甜甜的配上肉、蛋也不衝突，「覺得驚為天人的好吃」，並希望台灣的麥當勞也可以販賣，最後他也附註，照片中的高千穗咖啡牛奶是另外自己買的，也相當好喝。

除咗豬柳仲有其他口味（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

此文一出，不少網友紛紛表示，「我也好想吃這個！上次吃是三年前的事了」、「我的大愛McGriddles，上次回美國直接吃爆」、「超想吃國外的麥當勞，很多新品或季節限定款，但現在又不方便出國」、「在日本麥當勞打工路過，這是我唯一會吃的早餐……雖然常吃會有點膩，但真心推薦來日本玩的可以吃吃看～」、「這個超好吃！在日本留學的時候很常吃，不知道多久以後才能再吃到這等美味」、「鬆餅漢堡！這個真的超好吃的，以前住日本的時候只要有朋友來日本玩，一定帶他們去吃這個！每個人吃過都愛了」。

有網友則狂推旁邊的咖啡牛奶，「就是那個牛奶，超好喝！我記得奶茶也很好喝，好想出國啊」、「高千穗咖啡牛奶真的很好喝！」、「高千穗的優酪乳也很好喝～」、「喔不，我好想喝高千穗咖啡牛奶……有夠想念，以前住日本時候只要經過超商，幾乎都會買一罐來喝」、「那個高千穗同系列有一個草莓牛奶，爆讚好喝，但住在日本也不好買」。

不過，有網友則認為McGriddles太甜，「個人覺得McGriddles太甜，喜歡滿福堡多一點」、「我覺得這太甜了，還是台灣的滿福堡好吃」、「在新加坡吃過，當地人超推，但我覺得鬆餅真的太甜了...前幾口還好吃，後面真的...」、「個人覺得這不好吃，吃太多美國的麥當勞後，已經很想念台灣的了」。

據了解，McGriddles於2003年引入麥當勞，目前在美國、土耳其、加拿大、波蘭、日本、危地馬拉、墨西哥、菲律賓、新加坡和新西蘭販賣。

【相關圖輯】美國麥當勞BTS套餐差咁多？網友呻中伏 意外揭當地麥記暗黑真相（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

【相關圖輯】印尼麥當勞開賣BTS套餐勁墟冚 外賣員迫爆餐廳 至少20分店停業（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

【相關圖輯】越南麥當勞BTS Meal開賣 海報竟誤用EXO遭粉絲怒轟要發長文道歉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

延伸閱讀：

同事英文名叫「Hi」 每次打招呼忍不住笑

飯煮好掀開電鍋蓋超驚人 他傻眼：不是說好半杯米嗎？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】