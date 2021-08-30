【唐綺陽每周星座運程】處女將悲憤轉衝事業　白羊勇敢告白愛人

撰文：唐綺陽占星幫
出版：更新：

【唐綺陽星座運勢週報8/30-9/5】金星進天秤，感受大環境不平靜的氛圍，婚姻、合作關係當中的問題逐一顯現，思索拆夥與否，以及如何調整結構，動盪狀況較多。水星進天秤，影響長達兩個多月，人與人之間的關係，易有驟變翻轉的情形，九月中後，合作、婚姻課題更為嚴酷，應更加重視。

重要星象：金星進天秤，水星進天秤

工作注意：獅子、處女、天蠍、雙魚

獅子：相信自己的直覺，能夠得到答案

處女：把脾氣化成動力，積極爭取不隱忍

天蠍：許多事面臨重新開始，多往好處想

雙魚：發揮水象能量，應對上多一點感性

同場加映：職場12星座｜天蠍、水瓶最易發達？　這5大星座極具當有錢人潛力（點擊放大欣賞）▼▼▼

+16

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

桃花注意：白羊、巨蟹、天秤、山羊

白羊：有機會遇到天菜，請勇敢表達

巨蟹：希望對方主動，就要清楚表明

天秤：願意配合彼此，感情甜蜜兩情相悅

山羊：面對桃花，要更大方一點

同場加映：情侶吵架並非壞事！拒絕溝通才最令人難受　這4大星座最愛冷暴力（點擊放大欣賞）▼▼▼

+4

財運注意：金牛、人馬

金牛：好好把握機會，可嘗試投資

人馬：踏實前進，有正財運

同場加映：職場12星座｜2021求職轉工運5強　金牛事業爆發、天秤謹慎理智（點擊放大欣賞）▼▼▼

+11

健康注意：雙子、水瓶

雙子：易有睡眠問題，睡前儀式感很重要

水瓶：請調整好作息，改掉壞習慣

同場加映：2021下半年3大星座最強運　雙魚投資獲利　金牛有望成家立室（點擊放大欣賞）▼▼▼

+2

同場加映：哪些星座天生「黑面神」生人勿近？認識後卻發現超易相處又有義氣（點擊放大欣賞）▼▼▼

+8
12星座｜講「我愛你」當食生菜？5大星座男不隨便　土象全部上榜職場運程｜8月下旬這5星座運勢最強　水瓶要冷靜處女要相信別人比星座更準！生日日期反映真實個性　11號易受騙、呢日出世最獨立思考最敏銳「星座+血型」前三組合　O型血搭這星座一定係資優生職場運程｜想工作獲褒獎兼受肯定？這3星座+血型組合下半年運勢旺十二星座愛情｜2021下半年桃花最旺星座　白羊座戀愛運好到變煩惱12星座2021下半年暴富指數公開！白羊財運極強　雙子靠人脈發達職場12星座｜4個星座偏財運超旺　巨蟹漁人得利、天秤抽獎運強

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

星座
星座生肖
熱話
女生熱話
唐綺陽
唐綺陽占星幫
發表評論...