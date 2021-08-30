【唐綺陽每周星座運程】處女將悲憤轉衝事業　白羊勇敢告白愛人

【唐綺陽星座運勢週報8/30-9/5】金星進天秤，感受大環境不平靜的氛圍，婚姻、合作關係當中的問題逐一顯現，思索拆夥與否，以及如何調整結構，動盪狀況較多。水星進天秤，影響長達兩個多月，人與人之間的關係，易有驟變翻轉的情形，九月中後，合作、婚姻課題更為嚴酷，應更加重視。



重要星象：金星進天秤，水星進天秤

工作注意：獅子、處女、天蠍、雙魚

獅子：相信自己的直覺，能夠得到答案

處女：把脾氣化成動力，積極爭取不隱忍

天蠍：許多事面臨重新開始，多往好處想

雙魚：發揮水象能量，應對上多一點感性

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桃花注意：白羊、巨蟹、天秤、山羊

白羊：有機會遇到天菜，請勇敢表達

巨蟹：希望對方主動，就要清楚表明

天秤：願意配合彼此，感情甜蜜兩情相悅

山羊：面對桃花，要更大方一點

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財運注意：金牛、人馬

金牛：好好把握機會，可嘗試投資

人馬：踏實前進，有正財運

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健康注意：雙子、水瓶

雙子：易有睡眠問題，睡前儀式感很重要

水瓶：請調整好作息，改掉壞習慣

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】