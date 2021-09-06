【唐綺陽每周星座運程】巨蟹愛情別鑽牛角尖　天秤與精英合作無間

【唐綺陽星座運勢週報9/06-9/12】水星在天秤，於月底逆行，凸顯合作及婚姻關係，紛擾較多、易有卡頓狀況。金星在天秤衝刺，觸動人際關係的重組，與政治事件的延燒，透過良好協商，朝向和平與希望的方向前進，交際型人才頗受矚目。火星在處女衝刺，投入於清理而不得閒，當心工作帶來的危險性，處女座有爆紅機會，多注意控制脾氣。五星逆行&水星停滯，感受到諸多的不順，好好面對並處理過去的問題，向更好的未來前進。日、海對分入相，私密之事容易被人發現，潛意識的想法有機會被挖掘、表達出來。
重要星象：水星在天秤，金星在天秤衝刺，火星在處女衝刺，五星逆行 & 水星停滯，日、海對分入相
工作注意：金牛、雙子、處女、天秤
金牛：能力受到肯定，有升官運
雙子：出現新機會，掌握選擇權
處女：需要多方配合，創造新合作機會
天秤：保持犀利，有強強聯手的機會
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桃花注意：巨蟹、山羊、水瓶、雙魚
巨蟹：避免陷入鑽牛角尖，能看到更多
山羊：感到迷惘，可請教長輩或看看書
水瓶：身段柔軟些，事情會更容易解決
雙魚：桃花運旺，見到心儀對象就滿足
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財運注意：獅子、天蠍
獅子：正財運強，理財有成
天蠍：財運雖旺，也要避免買太多
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健康注意：白羊、人馬
白羊：最健康的部位，反而要更注意
人馬：因怠惰而出毛病，要盡快協調回來
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】