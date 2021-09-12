熱傳「燒烤6種人」　一餐飯睇出對方人品　遇着呢幾種最好絕交？

中秋節即將到來，除了開始購買月餅以外，也許不少人也在計劃中秋約朋友燒烤。有燒烤達人指出，「燒烤」最能看出朋友的人品，可以分為6種人，他透露「某幾種類以後不太往來，燒烤也一定不會揪」。



這位網友表示，他燒烤30年來，看過形形色色的人，將這些人分成6類，從他們的燒烤習慣可以看出「行事作風」。

因此他指出，不只有打麻將可以看人品，燒烤也可看出端倪。

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一名網友在「爆廢公社二館」臉書指出，燒烤最能看出朋友的人品，大致可以分為6種類：1、「一手包辦類型」：從生火到烤熟堅守崗位絕不偷懶的人。2、「無敵幫手」：看他都在走來走去當小幫手，一聲指令馬上到。3、「社交大王」：就是到處問人要不要吃東西，然後到處聊天打屁。4、「無賴乞丐」：不生火也不幫忙，只有吃，盤子上來有多少吃多少。5、「閃閃族」：只要麻煩的都不會去靠近，連烤完肉都馬上拍拍屁股走人。6、「腌尖網民」，不幫忙還會嫌這個太焦，這個太鹹，然後除了出一張嘴完全沒有貢獻。

對於燒烤，他說自己都是一手包辦，「因為怕吃到裝扮成黑人的香腸，還有什麼都不熟的肉片」。接著，他也進一步表示，「很多像是456類的朋友，以後就不跟他們往來，燒烤也不會揪他們」。

此篇貼文馬上引發熱烈討論，有人幫忙補充第7種人，就是「看到烤好的肉，整盤端走去給異性，完全當自己的公關用品」。不少人舉手表示「我是1、2種」、「1號路過」、「1，我只是喜歡自己烤」、「1或2+1」、「通常我都是1-3包辦，因為我不相信其他拿夾子的人，除非驗證過燒烤的功夫」、「我是1跟2之間轉換，我很喜歡燒烤給別人吃，有成就感」。

有人還分享，自己也是認真燒烤的第1種人，曾經遇到第6種人，差點打起來。另外也有網友幽默表示，假設是「巨乳正妹穿低胸上衣」當第4-6種人，那就可以接受。也有人無奈指出，通常第4-6種人是親戚長輩，不可能拒絕往來，讓人很尷尬。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】