員工嫌人工低相繼辭職　老闆反斥同事「不祥人」：你個人氣場唔好

員工接連辭職跳槽的原因不外乎薪金福利和工作環境等因素，老闆本應好好檢視公司政策是否有問題。惟近日1名網民就發文訴苦，稱自己在公司工作2年多，由於人工低，許多同事已相繼辭職，未料老闆不但沒有發現辭職潮的真正原因，反而指樓主是「不祥人」，指他的氣場差「陀衰家」，讓樓主大感無奈。



由於公司人工低，樓主的同事一早已相繼辭職。（《半澤直樹》劇照）

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樓主在facebook專頁「奴工處」發文，表示自己在公司打工2年多，但部份同事都認為薪金太低，而引發離職潮，單是最近數天，已聽聞再多2個同事辭職的消息，未料老闆得知此事後打電話給樓主，更將同事接連辭職的原因歸咎於他，稱「入嚟啲同事個個都做唔夠半年就辭職，係咪你個人氣場唔好整衰晒，簡直係不祥人」。

每每有新人入職，卻都在半年內離職，老闆直指樓主是「不祥人」。（《半澤直樹》劇照）

樓主聽後非常不滿，心中反斥老闆，「又唔諗下自己份工出手太低，萬五六人工，唔通你想人哋做成世咩」，指老闆想聘請大學學士或碩士畢業生，卻又要求「平靚正」，難免令新人都只當其工作為疫情時期的踏腳石。

「無情白事」被老闆冠上「不祥人」的封號，樓主氣得萌生離職念頭，憤怒得指「話我工作表現唔OK都算啦，但悔辱人格我接受唔到」。不少網民看後亦狠斥老闆太迷信，甚至勸樓主早走早着，「早啲走啦，你走咗之後，睇下邊個先係不祥人」、「不祥人，咩年代？仲係古代咩？」、「唔係侮辱你嘅人格，係侮辱你嘅命格」。

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（fb專頁「奴工處」）

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