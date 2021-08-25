員工亂餵食整死老細條風水魚　1句話令老細秒息怒　網民：轉數快

【風水魚／胡亂餵食】胡亂餵食，後果嚴重！有網民近日於討論區表示，其老闆在公司養了1條風水魚，但有同事某天餵魚吃了不明的東西後，該條魚就死掉了！老闆得悉事件後震怒，你以為涉事同事會立即被「炒魷魚」？但他以魚死了其實是為老闆「檔災」，1句話神奇地令老闆瞬間息怒。



有網民近日於討論區表示他的老闆養了1條風水魚，但因有同事餵魚吃了不明的東西後，該條魚死掉，老闆得悉事件後震怒。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

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該名網民近日於香港討論區發文指，某天他的同事餵老闆的風水魚吃不明的東西後，該條魚死掉，老闆得悉後「嬲到震」。該同事其後買了1條更貴的風水魚送給老闆，又說之前死掉的魚，其實是幫了對方擋災，想不到老闆竟然相信「擋災」之說，事件得以平息。不少網民留言稱讚該同事「轉數夠快」、「你同事好勁」、「學嘢啦」。

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