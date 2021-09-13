90%人都做錯！網民熱議正確洗澡3大次序　洗頭先對大腦有負面影響

辛苦了一天，洗澡你是先洗頭還是先洗澡呢，原來不正確的洗澡順序，不只讓你越洗越髒，更有機會讓你危害健康，一起來檢視一下你的日常順序到底哪裡出了錯吧！



#先洗臉

洗澡時的熱水和水蒸氣會讓肌膚毛孔擴張，快趁此時清潔，若是先洗身體若是讓髒東西跑進毛孔，可能會導致粉刺痘痘，有人洗臉會貪快用蓮蓬頭沖臉，這個動作萬萬不可，對肌膚來說傷害超大。

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#接著洗身體

洗澡其實也有大學問，洗完臉後可以先洗身體，建議使用40度左右的水溫先清洗手腳，接著再洗軀幹，醫師也應證這個理論，洗身體時，應先從遠離心臟的四肢開始沖淋，等身體適應後，再沖軀幹，最後洗頭，這樣可以避免冷熱變化太大影響腦部血液循環。

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#最後才洗頭

此時頭髮已在蒸氣下呈現微濕狀態，此時清洗頭皮、髮絲正是時候，研究顯示脫衣後血液會集中於頭部和內臟，若一開始就洗頭，可能會導致讓頭部血液流動不暢，容易引發腦血管疾病。

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