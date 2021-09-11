月經從不用M巾！台女「一日洗1次」私處發炎　揭下體驚藏另類細菌

一般常見的女性生理用品包括衛生棉、衛生棉條，近年來也有不少人使用月亮杯盛裝經血；然而，台灣婦產科產科醫師王樂明透露，曾經遇過2、30歲的年輕女患者私密處發炎，之後服藥1週仍未好轉，進一步詢問才得知，女患者生理期間使用月亮杯，結果整天下來僅拿出來清洗1次而已。



王樂明在節目《醫師好辣》中分享，婦產科比較常遇到的疾病包括私密處出血、陰道發炎也有一些分泌物量多的情況，從分泌物顏色能夠判斷健康，如果有灰白色水狀分泌物，屬於「細菌性感染」；如果濃稠有豆腐渣，屬於「念珠菌感染」；如果黃綠色帶腥臭味，屬於「陰道滴蟲感染」。

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王樂明提到，曾經遇過2、30歲的年輕女患者，主述私密處發炎，檢查後判斷是一般的細菌感染，結果服藥1週後再次回診，抱怨「那個藥都沒有效，用了一個禮拜還在發炎感染」，王樂明決定選擇換藥物給患者使用並進行細菌培養。

結果細菌培養報告出爐，王樂明發現「很奇怪的一隻表皮細菌」，進一步詢問才知道，該患者生理期間使用「月亮杯」，結果一塞就是整天，裝滿經血取出倒掉，自來水洗一洗又重新塞回去，因而導致感染，後來對症下藥才逐漸改善。

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