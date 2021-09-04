濕疹｜反覆發作難斷尾影響生活　中醫按個別體質處方調理標本並治

文：伍海強＠仁愛堂醫療服務科註冊中醫師

「阿女讀緊大學，我都想佢除咗讀書以外，可以識多啲朋友，多啲出去玩……」張太說着，不禁嘆了口氣。張太的女兒琪琪年約20歲，患有嚴重濕疹，病情影響了她的日常社交，亦一定程度上造成其內向及沉默寡言的性格。



濕疹難斷尾，嚴重患者更因痕癢及外觀而影響生活品質。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

濕疹主要是由於先天稟賦不耐，後天多種內外複雜因素互相作用所引致的非感染性的皮膚病。 常見內在因素包括精神緊張或壓力大、腸道功能紊亂、內分泌失調、血液循環障礙、疲勞體虛、感染等；外在因素包括日光紫外光刺激、溫度刺激、皮膚乾燥、衣物摩擦、接觸化學物品等。

中醫治療濕疹會根據病程的發展、邪氣的盛衰而有所側重，常用清熱、利濕、袪風、止癢、涼血、解毒、潤肺、健脾、補腎、養血的方法。治法需四診合參，辨證論治，根據不同的病情症狀，結合 體質特點，給予個體化的處方藥物，經過耐心治療調理，一般能控制病情，減輕患者痛苦。

如琪琪初來求診，除了瘙癢症狀，皮膚經過多年濕疹的蹂躪，亦出現增粗、變厚、色素沉着的情況，局部皮疹還有滲液，舌淡暗紅，苔白厚膩，脈沉細。筆者認為這時候正氣虛，邪氣留戀，水濕、瘀血停滯，中藥治療應予以扶正袪邪，標本並治。除予以地膚子、白鮮皮等清熱利濕止癢，土茯苓、薏苡仁等利水滲濕的中藥，亦會選用黃芪、白朮、白芍、熟地等健脾生肌、補益肝腎的中藥以治其本；有見其濕疹遷延，瘙癢頑固，皮膚增粗、變厚、色暗，筆者亦酌加少量蟲類藥以活血、搜風通絡。針灸方面，筆者常會運用局部圍刺法，或火針點刺法，以達到清熱解毒、袪風止癢的效果，穴位針灸多選用曲池、合谷、血海、足三里等，以調和氣血。

濕疹是個易反覆發作而較難治療的疾病，然中醫在治療上有其特色及優勢。（Shuttlestock）

經過長時間的治療，琪琪病情受到控制，生活質量大大改善，心情亦變得日漸開朗，多了參與同學的社交活動。筆者還叮囑她要注意飲食宜忌，忌食海鮮發物、辛辣、油膩、甜食、生冷等的食物，患者須權衡飲食所帶來的風險，以免誘發濕疹。以琪琪為例，她進食朱古力，即會誘發急性濕疹，因此含朱古力的食品是她須隔絕的其中一種食物。一聽到忌食清單，琪琪非常驚訝：「真係要戒得咁清啊？世界上仲有咩可以食？」

濕疹是個易反覆發作而較難治療的疾病，然中醫在治療上有其特色及優勢。筆者鼓勵濕疹患者，耐心接受治療，堅持調攝生活飲食習慣，能戒就戒，以達至更佳效果。

仁愛堂醫療服務科簡介：



仁愛堂醫療服務科逾50個醫療服務單位及2個慈善基金，超過100個服務點覆蓋港九新界，為市民提供多元醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

同場加映：↓↓↓即睇感冒、流感、新冠肺炎病徵分別↓↓↓



+ 1

同場加映：↓↓↓列腺增生嚴重變腎炎 中醫列7個早期到後期病徵要留意↓↓↓

