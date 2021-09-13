麥當勞暫停供應脆香雞翼！網民質疑Edan係罪魁禍首：俾爵屎買斷晒

【麥當勞 / 脆香雞翼 / MIRROR / Edan Lui / 呂爵安】雞翼迷噩耗！香港麥當勞於facebook宣布，因不穩定國際航運影響全球供應鏈，導致脆香雞翼延遲到港，各分店需暫停售賣直至食材恢復供應。消息一出一眾雞翼迷即悲呼「世界末日㗎喇」，直言即使麥炸雞以應援價出售，也不能動搖脆香雞翼的「神聖地位」。有網民則「突破盲點」，指出男團MIRROR成員、屬麥當勞代言人之一的Edan（呂爵安）是脆香雞翼斷貨的「罪魁禍首」，笑言他的宣傳廣告一出，「爵屎」們即爆買至斷貨！
麥當勞在Facebook專頁發文，指因國際航運延誤，將暫停供應脆香雞翼，直至食材到港，是繼年初脆薯餅供應緊張及再之前新地雪糕花生碎缺貨後，再次因全球供應鏈不穩定而影響食材供應。帖文指脆香雞翼將於日內售罄，食材到埗前，麥炸雞雞鎚將以應援價出售，「滿足大家食雞嘅慾望」，同時附有各分店雞翼存貨的列表供雞翼迷查詢。
脆香雞翼或停售的消息一出，一眾粉絲即感失望，崩潰表示「冇脆香雞翼唔食M記啦，世界末日」、「麥炸雞得1嚿唔夠喉啦，仲要唔包辣醬」。有網民則忽發奇想，笑指「炒家表示又有嘢可以炒」、「咁如果連麥炸雞都賣完咁你仲有咩雞可以賣？」
另有網民突破盲點，指出上周麥當勞曾上載由Mirror成員Edan拍攝的廣告影片，公布周三（8日）的手機程式周年慶優惠為「$32歎6件脆香雞翼配中汽水」套餐。影片推出後獲不少「爵屎」支持，並留言表示「Edan周啲餐真心正！每日都好啱食，有我最愛嘅脆香雞翼一定要去食」、「爵安版脆香雞翼一定要食」。
因此當停售消息一出，有網民即質疑Edan就是導致雞翼極速斷貨的「元兇」，「Edan 嘅影響力真係大！應該係太多人買6件雞翼+汽水，搞到麥記嚟唔切貨」、「俾爵屎星期三嗰日食晒」、「E先生啲衰運又發作」、「兒登影響力遠至全球」。
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早前麥當勞找來姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，隨餐贈予使用電子優惠券的顧客。消息一出即惹來鏡粉及一眾「前夫」瘋搶，更掀起繼「姜濤月餅」後的新一輪炒賣潮。「籃神卡」換領期開始後，二手拍賣網即湧現大量轉售或要求交換款式的帖文，其中姜濤及教主的簽名版閃卡更一度炒至天價$1100一張，引來鏡粉熱議。
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