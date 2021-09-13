麥當勞暫停供應脆香雞翼！網民質疑Edan係罪魁禍首：俾爵屎買斷晒

【麥當勞 / 脆香雞翼 / MIRROR / Edan Lui / 呂爵安】雞翼迷噩耗！香港麥當勞於facebook宣布，因不穩定國際航運影響全球供應鏈，導致脆香雞翼延遲到港，各分店需暫停售賣直至食材恢復供應。消息一出一眾雞翼迷即悲呼「世界末日㗎喇」，直言即使麥炸雞以應援價出售，也不能動搖脆香雞翼的「神聖地位」。有網民則「突破盲點」，指出男團MIRROR成員、屬麥當勞代言人之一的Edan（呂爵安）是脆香雞翼斷貨的「罪魁禍首」，笑言他的宣傳廣告一出，「爵屎」們即爆買至斷貨！



麥當勞於facebook宣布，因國際航運延誤，將暫停供應脆香雞翼，直至食材到港。（麥當勞fb圖片）

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麥當勞在Facebook專頁發文，指因國際航運延誤，將暫停供應脆香雞翼，直至食材到港，是繼年初脆薯餅供應緊張及再之前新地雪糕花生碎缺貨後，再次因全球供應鏈不穩定而影響食材供應。帖文指脆香雞翼將於日內售罄，食材到埗前，麥炸雞雞鎚將以應援價出售，「滿足大家食雞嘅慾望」，同時附有各分店雞翼存貨的列表供雞翼迷查詢。

今次脆香雞翼停售是繼早前脆薯餅供應緊張及新地雪糕花生碎缺貨後，再次因全球供應鏈不穩定而影響食材供應，消息引來網民熱議。（資料圖片）

脆香雞翼或停售的消息一出，一眾粉絲即感失望，崩潰表示「冇脆香雞翼唔食M記啦，世界末日」、「麥炸雞得1嚿唔夠喉啦，仲要唔包辣醬」。有網民則忽發奇想，笑指「炒家表示又有嘢可以炒」、「咁如果連麥炸雞都賣完咁你仲有咩雞可以賣？」

另有網民突破盲點，指出上周麥當勞曾上載由Mirror成員Edan拍攝的廣告影片，公布周三（8日）的手機程式周年慶優惠為「$32歎6件脆香雞翼配中汽水」套餐。影片推出後獲不少「爵屎」支持，並留言表示「Edan周啲餐真心正！每日都好啱食，有我最愛嘅脆香雞翼一定要去食」、「爵安版脆香雞翼一定要食」。

上周麥當勞曾上載由Mirror成員Edan拍攝的廣告影片，公布周三（8日）的手機程式周年慶優惠為「$32歎6件脆香雞翼配中汽水」套餐。（麥當勞fb影片截圖）

因此當停售消息一出，有網民即質疑Edan就是導致雞翼極速斷貨的「元兇」，「Edan 嘅影響力真係大！應該係太多人買6件雞翼+汽水，搞到麥記嚟唔切貨」、「俾爵屎星期三嗰日食晒」、「E先生啲衰運又發作」、「兒登影響力遠至全球」。

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早前麥當勞找來姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，隨餐贈予使用電子優惠券的顧客。消息一出即惹來鏡粉及一眾「前夫」瘋搶，更掀起繼「姜濤月餅」後的新一輪炒賣潮。「籃神卡」換領期開始後，二手拍賣網即湧現大量轉售或要求交換款式的帖文，其中姜濤及教主的簽名版閃卡更一度炒至天價$1100一張，引來鏡粉熱議。



「籃神卡」以姜濤、Anson Lo的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元。（fb截圖）

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麥當勞近日推出3位MIRROR成員的限量版閃卡「籃神卡」，再次掀起粉絲瘋狂儲卡熱潮。（FB「HK Mirror fans」圖片））

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