MIRROR籃神卡｜母女麥當勞門口搲卡　女孩扮扭計博食客心軟送閃卡

【MIRROR / 姜濤 / Edan Lui / Anson Lo / 麥當勞 / 籃神卡】鏡粉、前夫們又要出動了？麥當勞近日推出3位MIRROR成員的限量版閃卡「籃神卡」，再次掀起粉絲瘋狂儲卡熱潮。有網民分享指，目擊一對母女在麥當勞門口「搲卡」，女孩扮扭計，讓經過的顧客心軟讓出閃卡，她們終用同1方法成功取得3張。不少人都批評「為張卡可以帶女行乞」，完全不配做粉絲。



麥當勞近日推出3位MIRROR成員的限量版閃卡「籃神卡」，再次掀起粉絲瘋狂儲卡熱潮。（FB「HK Mirror fans」圖片））

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有網民在facebook群組「HK mirror fans」發文，指日前光顧麥當勞期間，由買餐到離開都見到1對母女在門口附近「搲卡」，該女孩扮扭計要「籃神卡」，而媽媽則扮拒絕購買，然後有人經過「見個細路女扭計，畀張卡佢」，結果兩母女成功「搲」到3張卡。

帖文一出即引起網上熱議，有網民表示母女的行為就如「阿婆喺超市問人攞印花咁」，又批評為幾張閃卡而教女兒行乞，並利用別人的同情心，「呢啲老母，莫講話配唔配做fans，連做一個成年人基本有嘅能力都冇」。不過亦有人認為總有低下階層不捨得吃麥當勞，「如果能力許可，豪畀佢啦」。

今次推出的限量版「籃神卡」印有姜濤、Anson Lo及Edan的籃球造型照，共6款卡，而每款卡都以隨機形式發派，只要用App優惠券買指定美食即送一張。

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