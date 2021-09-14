劉德華舊合照女主角揭背後故事　奇蹟與華仔結緣　卻帶來終身遺憾

年少時，總是會有追星夢，回憶起來，都是一段過程。網友林蘭櫻在爆料公社發文，回憶自己參加過劉德華的歌友會，而這之中也發生了一段插曲，讓她至今仍然無法忘懷。



文：林蘭櫻（發表於爆料公社）

我高中的時侯，一次跟同學去台中中友百貨參加劉德華的見面會，還是歌/影友會！我們很早就出發排隊，因為人數眾多，也不開放電梯，大家都用爬樓梯的，而且是高樓層。

我跟同學爬到某樓，看到一個身心障礙的女子，她很辛苦也很努力的用雙手往上爬，眼看被一個個人追上，我看著心軟也心痛，跟在她後面猶豫一些時間，我提起勇氣告訴她「我背妳」！

後來，我真的背著她開始爬樓梯……

因善良有緣同華仔近距離接觸 之後卻發生遺憾至今嘅慘事（點圖放大閱讀原文瀏覽相關照片）▼▼▼

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一背上來的時侯，我才發現不是想像的輕，踏著沉重的步伐，一步一步硬撐往上到無力為止！過程中，無數個男男女女從我身邊經過，其實我心裡有點難過，為甚麼沒有半個人停留看一眼？問一下關心一下也好，好意思的一直插隊插隊過去……我先放下她休息一下，就在這時候，我看見有一對善良情侶也停下腳步了，他們開口詢問了我是否要幫忙？我告訴他，其實我也不認識這女孩（我幫助她的經過），結果這男孩就接手了我原本的幫助，而我跟在後面滿滿感激也感動！

最後終於來到了見面會場地。因為人數眾多，他們好像分批給進入，印象大約看每批有個有百個吧！我原本是有稍微打扮，但經過爬樓梯摧殘整個很狼狽，而因為協助這女孩的關係，我只能排坐在很後面。不過，遠遠看到華仔，我的疲累瞬間散去，我好開心。想不到，台上突然傳來了主持人在尋找我！雖然我不知道他們如何得知我背著她上樓，我很開心也感到幸運因此有機會上台與劉德華說幾句話，並且一起拍照。還是有點喘的我，鼓起勇氣主動跟劉德華開口：我是否可以用自己的相機和你拍照？劉德華給了我親切的笑容，說著有點港音的國語：「當然可以呀！妳的相機呢？」我真的超級無敵開心到爆炸！

我拿起那年代的軟片相機，請人幫我們拍了幾張，並跟劉德華道謝！下台後，那女孩跟我要了電話，她告訴我，希望我沖完照片後，底片也可以借她沖洗！我說我可以洗給她！她婉轉的跟我說不用，不好意思讓我花錢，並承諾我沖洗完底片會還給我！後來，我人生的遺憾從此開始！我至今偶爾想起依然很難過我如此輕易的相信人！我洗了幾張小照片（當時年紀小沒什麼錢只能洗小照片，打算等長大再洗成海報），她從那天起，打了幾通電話來詢問我底片沖了沒，後來我將底片借給了她。從此，她便佔有了它！一切裝作不知道！底片變成她的！也不聯絡了！

人心啊啊啊！超崩潰的。很多次，我在一廣樓下看她擺攤，我好幾次好想上前跟她討要，但我很害怕被誤會我在欺負身障者而作罷。有時候遠遠看著她，想著想著我眼眶都濕了，甚至幾次故意在她面前走過，走來走去，她不可能不認得我，但她無動於衷，也沒刻意對我招攬（假裝沒看到，我變隱形人）真的是心寒至極。幾年後，我只能轉個念說服自己：「就當作自己做善事，得到的果，是可以坐在劉德華身邊，這機會不是人人有，底片～算了吧！」這些事才慢慢不糾結我的心！

但說真的……其實，說算了真的就是算了嗎？發生的事情已經發生，根本是不可能遺忘，只是選擇不再太常想起它！放下，不等於原諒，只是不想再計較……一個放在我心裡數十年的結，提起勇氣藉由此抱怨平台一次發洩！如今時代不同一切數位化了，其實，偶然想起（通常是在看到FB劉德華相關話題時想起）還是會希望它可以回到我身邊！因著時代不一樣了，我好希望她可以先還給我，讓我把當時的夢想圓了（長大洗成海報），我自己再掃描數位化。我好想告訴她：「等我用好了，底片……我依然送給妳！好嗎？」一個非常心碎的華仔老粉絲跪求！

感謝看完此篇抱怨文的各位，我需要的是安慰不需要的是口水，當然如果有人認識她是否可以幫我轉達我最後跪求的願望？她以前在臺中一廣前庭坐板車賣小飾品。不過沒有也就算了，就當是我跟我的底片有緣無份…………還是感謝她，因她我才有機會近距離坐在劉德華身邊！

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