張學友劉德華都叫他老師　林隆璇自嘲苦練型選手　攜26歲兒闖樂壇

談起「林隆璇」相信大部分的年輕人第一個想到的就是〈你那麼愛他〉、〈白天不懂夜的黑〉這些長年佔據KTV華語熱門點播排行榜的經典情歌。但你一定不知道，他可是華語樂壇鋼琴自彈自唱的開山始祖，當年22歲在大專創作歌謠比賽上一鳴驚人，便以「情歌王子」身份推出第一張專輯《聽風的歌》。如今在歌壇奮鬥了近34年，已累積近700首詞曲創作，擔任製作人的專輯也多達60幾張，同時也是一間唱片公司的老闆，就連張學友、劉德華、那英這些天王天后，都要喊他一聲「老師」。

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時代在走、環境在變

這幾年林隆璇又多了一個「星爸」的身份，整個人少了情歌王子的距離感，多了一份屬於「亭翰爸爸」的溫柔和溫暖。聊起兒子眼裡總是充滿暖意，像是前段時間他邀請兒子重新製作，他為那英寫的〈白天不懂夜的黑〉。兒子邀請了一位19歲的朋友到家裡參與編曲，對方一句：「這首歌還蠻好聽的！」，立刻讓這位林爸爸意會到，這個年輕小夥子竟然沒聽過他的歌，苦笑道：「我想說⋯時代怎麼變得這麼快！怎麼可能連聽都沒聽過？」不過也正因為沒包袱，他們才能在18年後把〈白天不懂夜的黑〉這首抒情歌變成一首電音舞曲！

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爸媽是伯樂

現在他和兒子既是父子也是同事，雖然偶爾還是會有心疼，但更多的是惜才。就像當年16歲，林隆璇的父母告訴他：「一定要往流行音樂發展」，「我從來不覺得我有音樂天賦，國三的時候因為喜歡溫拿合唱團，我就自己拿卡帶錄音，結果放出來整個荒腔走板，我還想說『錄音機是不是壞掉了』。後來進入華岡藝校國樂科，一開學要考樂理，我還被分配到成績最爛的那一班！所以我也很詫異，在我都還沒發現自己有音樂才能之前，我的父母就看出來了，並且一路支持到現在，他們是我最大的貴人！」林隆璇笑著說道。

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自嘲是苦練型選手

深知自己是「苦練型選手」，林隆璇這十多年來從沒停止學習過，至少跟著十幾位聲樂老師學唱歌，所以他很常自嘲說：「我的本業其實是學生！」就像當年大學剛畢業，正處在民歌運動跟流行音樂的轉換期，礙於本身是國樂系出身，以至於寫出來的歌經常石沉大海，直到後來才慢慢找出迎合市場又有個人風格的歌曲。

爸爸很愛你

知名製作人李宗盛就曾這樣點評他：「歌很不錯，可是聽著、聽著就會有一些奇怪的東西出現，很像一個漂漂亮亮的女生，穿高跟鞋走著、走著就突然拐一下。」對於這個評價林隆璇也自認是小時候太“假會”，但他還是鼓勵年輕人「拐好拐滿」才會有突破，重點是不要被外界的評價和關注影響，因為只要條件夠好，你的價值就在那，別人是拿不走的！這句話看似在提醒所有年輕人，但我卻覺得更像是一個爸爸在對兒子說：「兒子，我都懂！爸爸很愛你，我們一起加油！」

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