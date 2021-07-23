劉德華因河南水災暫緩40周年慶祝活動　遭內地粉絲撻伐：捐款沒？

劉德華今年出道40周年，原訂21日要發布新單曲〈奉陪到底〉，也宣布7月29日晚間要與粉絲相約直播慶祝出道周年。豈料，因大陸河南連日暴雨成災，他也無心歡慶決定喊卡，特別錄製1分鐘影片放上「華仔天地」網站和「劉德華全球歌迷影迷會」微博，除了宣告新歌活動延期，也有話想跟河南市民說。



劉德華在影片中身穿黑外套、戴黑帽嚴肅地說：「我是華仔，我想親自告訴大家，『華仔天地』內的新歌活動將會暫緩推出，因為看到河南很多地區豪雨成災，我難受，所以就把這個活動暫緩吧。」

華仔劉德華雙手合十向河南水災的災民祝願，卻被內地粉絲批評未捐款？（點圖放大看劉德華的最新微博短片）

劉德華接著說：「感謝雨災中的逆行者，希望他們平平安安，還有市民如果沒必要就不要外出，如果外出的話，希望你們遠離電線桿，不要主動涉水。如果你在家中的話，我希望如果你們遇到洪水進入的話，記得記得要拉電閘，希望大家懂得保護自己，我們大家一起為河南加油，希望所有所有朋友大家都能夠平平安安，加油！」

影片一出，讓粉絲及網友很感動，想不到仍有網友放錯重點留言問「捐款沒？」被他的粉絲撻伐，指出不該用數字去衡量他人的愛心。

同場加映：河南水災 | 網友列出內地發展未捐款香港明星 鄧紫棋蔡少芬在列（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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