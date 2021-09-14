每月$2000租兩呎半板間床位　劏房戶常遭蝨咬　嘆被露宿街頭更苦

香港人住屋需要從來都是難題，即使環境多惡劣，有人仍迫住在狹小的劏房內。社企銀杏館近日分享1個劏房戶故事引起網上關注，指事主以月租逾2000元租住劏房床位，卻換來比露宿街頭更痛苦的生活，不但經常遭木蝨咬，又要承受其他住客的噪音滋擾，直言「有時瞓唔到，真係寧願瞓街」。



廚房環境骯髒惡劣，除了有基本煮食工具，中央位置竟擺放了一個馬桶。（銀杏館FB圖片）

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銀杏館在facebook專頁分享劏房戶明叔（化名）的故事，明叔居住1張2呎半乘6呎的劏房床位已達3年，每月租金逾2000元，雖然早已輪公屋，但上樓仍遙遙期，加上開工不足，單身的明叔只能租住劏房板間床，但形容居住環境有時比露宿更苦，「呢度有木蝨，加上有住客幾嘈，有時瞓唔到，真係寧願瞓街」。

從專頁上載的照片可見，劏房床位非常狹小，在床尾位置堆放生活用品後，已沒多餘空間活動；另外一張照片則顯示廚房環境骯髒惡劣，除了有基本煮食工具，中央位置竟擺放了一個馬桶。不過明叔卻提醒自己要樂觀面對逆境，指自己已獲社工幫忙申請生活津貼買物資，「依家有電視機、電飯煲、風扇……我住下格床，床底仲可以擺雜物，已經比較以前好好多」。

明叔的故事觸動網民，指單看到照片都感到難過，「見到咁嘅情況真係心噏同無言」、「香港嘅生活確實非常非常懸殊」，亦有人即留言可否加入義工隊，一起為劏房戶送暖。

同場加映：長沙灣140呎劏房月租$6800 1房1廳聲稱適合三口之家 網民批刻薄

香港土地問題嚴峻，要找到能負擔的蝸居已不容易，能夠擁有讓一家人住得舒適的安樂窩更是難上加難。近日網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，放租者更形容單位有「靚裝修」，適合三口之家。不少網民看過相片也批評業主刻薄，「不如直接入棺材啦都無分別」。



涉事劏房單位以靚裝修及交通方便作招徠，放租者更形容適合三口之家。（fb圖片）

發文者同時為另1個160呎深水埗劏房放租 ▼ ▼ ▼

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同場加映：大埔劏房廁所對正碌架床 80呎月租$3000 網民：住香港好折墮【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



有大埔業主將單位廁所改裝再出租，80至90呎「單位」月租3000元。（fb截圖）

不只九龍城名校校網，老牌屋苑美孚新邨及藍田匯景花園亦曾有業主劏房放租：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



美孚新邨現豪裝劏房放租 180呎月租$8000 居民：啲渠頂得順嗎？

同場加映：藍田匯景花園單位1劏5 月租$5900起【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）

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