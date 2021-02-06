匯景花園劏房奇則　700呎「1劏5」月收$3.2萬　網民：合法入則？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-06 12:11

香港地少人多，劏房問題十分普遍，呎租甚至貴過豪宅。有業主日前在facebook群組發帖，顯示藍田匯景花園1個約700呎單位，「1劏5」分成5間套房出租，每間房面積約112呎至150呎不等，月租由5,900元至6,800元，水電費自付，還強調「合法入則」。如果業主將5個套房全租出，每月收入高達3.2萬元，大大拋離同屋苑其他放租單位，加上套房間隔「騎呢」，引起網民熱議。

藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）

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該名業主周四（4日）在fb群組「香港樓盤買賣租屋群」發帖，將藍田匯景花園1個「1劏5」的1樓單位放租，形容是市區皇牌屋苑，擁有43萬呎平台花園，加送會所會籍，為與藍田港鐵站「零距離」的上蓋物業。帖文還強調「合法入則」，全新裝修，可養寵物，入住已齊傢電及WiFi服務，坐北向南，水電費則按錶自付。由於她是單位業主，故免收佣金。

從業主上傳的圖則可見，這個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，全部均設有獨立洗手間，並有煮食枱及小型雪櫃等作「廚房」，另設床架、衣櫃及書桌等，惟當中2間房並非向街，套房內只有天井窗。

【按圖睇每間房圖則及租金▼▼▼】

帖文其後被轉載至連登討論區引起熱議，不少網民都直言單位間隔奇怪，如5號房的長走廊，以及3號及5號房需分享同一個窗等，另有人擔心沖廁問題，「一塞咗會唔會好大鑊？」。有網民則指出同面積的單位月租僅1.8萬，但業主只要將5間房全租出，每月可收32,650元，非常可觀，但亦有人質疑單位設計的改動能否做到「合法入則」。

【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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根據屋宇署資料顯示，分間單位（劏房）相關的建築工程受《建築物條例》規管，如果工程涉及樓宇結構，業主應按條例規定委任認可人士及註冊結構工程師，製備改動及加建工程的圖則，並在獲得建築事務監督批准圖則及同意展開工程後，才可由註冊承建商按照批准圖則進行工程。

以下12項劏房建築工程可能違規情況↓↓↓

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同場加映：流浮山160呎貨櫃屋 月租$2400包水WiFi 網民：瞓醒已經喺公海？

近日facebook地產群組流傳一則帖文，有人正出租位於流浮山的160呎貨櫃屋，內裏已有裝修，且包水費及WIFI設備，租金為2400元。（FB「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

對於2400元租貨櫃屋是否筍盤，網民意見不一，但亦有很多爆笑的質疑▼▼▼

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同場加映：裝修實例｜觀塘淘大花園300呎1房 30萬玩輕工業風家居型格又柔和

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