美孚新邨現豪裝劏房放租　180呎月租$8000　居民：啲渠頂得順嗎？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-13 13:00

本港土地問題令劏房盛行，近日美孚facebook群組就流傳一則放租帖文，美孚新邨有業主將單位改裝成劏房出租，每間套房實用面積為180呎，包獨立廚房及廁所，月租8000元。帖文還強調大廈保安嚴密，單位走廊亦有24小時監控設備，引來網上熱議，有街坊擔心美孚新邨樓齡舊，劏成多個套房或會影響渠等問題。

美孚新邨有業主將單位改裝成劏房出租，每間套房實用面積為180呎，包獨立廚房及廁所，月租8000元。（示意圖，資料圖片）

即睇劏房單位裝修▼▼▼

有網民將相關放租告示轉貼至fb群組「Mei Foo美孚」，只見業主將美孚新邨1個單位改裝成多個劏房，每間套房實用面積180呎，全新裝修，有獨立廚房及廁所，包基本家具，如衣櫃、4x6呎床、床褥、雪櫃、抽油煙機、煮食爐、分體式冷氣機及WiFi等，走廊則設有24小時監控設備，月租8000元。

帖文形容是「私樓低層大套房」，大廈有24小時管理員，需拍卡進入，保安嚴密，又屬低密度住宅區，非常清靜，而且一分鐘直達美孚地鐵站。

告示瞬間成為居民的熱話，有人質疑美孚新邨樓齡高，「咁劏法啲喉頂唔頂得順？」加上新冠肺炎疫情，令人更加擔心；另有網民笑指業主講大話，「保安嚴密？一定係騙子！」▼▼▼

根據屋宇署資料顯示，分間單位（劏房）相關的建築工程受《建築物條例》規管，如果工程涉及樓宇結構，業主應按條例規定委任認可人士及註冊結構工程師，製備改動及加建工程的圖則，並在獲得建築事務監督批准圖則及同意展開工程後，才可由註冊承建商按照批准圖則進行工程。

以下12項劏房建築工程可能違規情況↓↓↓

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除了美孚新邨，同是大型屋苑的藍田匯景花園亦曾有業主「1劏5」放租：

藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）

【按圖睇每間房圖則及租金▼▼▼】

同場加映：流浮山160呎貨櫃屋 月租$2400包水WiFi 網民：瞓醒已經喺公海？

近日facebook地產群組流傳一則帖文，有人正出租位於流浮山的160呎貨櫃屋，內裏已有裝修，且包水費及WIFI設備，租金為2400元。（FB「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

對於2400元租貨櫃屋是否筍盤，網民意見不一，但亦有很多爆笑的質疑▼▼▼

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同場加映：裝修實例｜觀塘淘大花園300呎1房 30萬玩輕工業風家居型格又柔和

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