警方旺角賣廣告　4層樓高交通警提「睇燈過馬路」　網民：好尷尬

「你同你！紅燈記得企定定！」警方於旺角鬧市街頭1幢大廈外牆的電子廣告屏幕登上動態廣告，達4層樓高的「真人」交通警站於路口提醒行人注意路面安全。相關廣告一出即引來網民熱議，有人認為片段猶如抖音短片，直指看得「很尷尬」，又質疑廣告反而會令行人分心，而且缺乏阻嚇力，認為「派個警員落去企仲有用啦」。



警方於旺角鬧市街頭1幢大廈外牆的電子廣告屏幕登上動態廣告，4層樓高的「真人」交通警站於路口提醒行人注意路面安全。（資料圖片攝）

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有網民發現旺角亞皆老街與與西洋菜南街交界的十字馬路、位於亞皆老街67-71號的大廈外牆電子廣告屏幕昨日出現警方廣告，1名交通警拿着文件版「現身」4層樓高的屏幕，向下方四處張望，數秒後突然手指向前，屏幕同時彈出「嗱！記緊睇燈過馬路！」字句。

旺角亞皆老街與彌敦道交界的十字馬路，出現男交通警動態廣告，提示市民注意馬路安全。（羅君豪攝）

片段之後播出男警的躍動剪影，配以「留意燈號過馬路，減少意外你做到」、「你同你！紅燈記得企定定！」等宣傳口號。另有警務處招募詳情，列出各職級的入職月薪及頂薪，以及反恐宣傳短片。據了解，警方自昨日（14日）起投放有關廣告，提醒行人注意交通安全及發放警務處資訊，會播放數星期。

廣告自昨日「見街」即引來網民熱議，不少人直言該廣告的設計充滿「懷舊感」，令人看得尷尬，「邊個諗出嚟㗎」、「以前先有呢啲老土設計」、「忽然『嗱』嗰一下，真係笑到我肚痛」、「成個design好cheap，好似啲小學雞啱啱學用電腦整出嚟咁」、「很尷尬，我都係少行呢頭了」。

亦有網民質疑動態廣告成效，甚至會令行人分心，反而影響交通安全，「𠵱家睇燈都唔夠安全，啲車都唔睇人唔睇燈，同啲司機講好過啦」、「無用㗎，活生生企一個警察仲好」、「諗呢個方法嘅人真係浪費納稅人嘅錢」、「原本無事，啲人分分鐘就是唔想睇，反而行快咗」、「派個警員落去企仲有用啦」。

同場加映：警察背89歲失智翁落山照瘋傳 網民熱議見「鬼腳」 真相原來係咁



警方上周三（8日）於facebook發文，指接報1名89歲患有認知障礙症的老翁失蹤後，經通宵搜索，終在柴灣一配水庫尋回老翁，並上傳警員背着老翁下山的照片。不過，許多網民看過照片後均紛紛「錯重點」，驚訝其中1張相中，警員及老翁背後竟然多了1隻腳，直呼看見了「鬼腳」，相片隨即被熱傳，惹來網民熱議。不過，從另一角度可以見到，原來當時有1名鄉村巡邏隊隊員從後協助警員，所謂的「鬼腳」只是角度問題，日光日白鬼都不會現身啦。



警方日前在柴灣興華二邨配水庫尋回1名失蹤老翁，警員背着身體虛弱的老翁下山。（fb「香港警察」）

同場加映：直升機維港上空拉紅底白字橫額 原來有人求婚 網民：以為警告牌



有網民拍到直升機在維港上空拉住1幅紅底白色橫額，細心看才發現是求婚訊息。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

同場加映：男友送30秒戶外廣告做生日禮物 港女驚見自己做咗主角：好老尷！

