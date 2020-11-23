iPhone 12 Pro Max／12 Pro／12／12 mini推出不久，就有外媒指來年推出的iOS 15疑不再支援幾款舊iPhone，其中一款更是不少果迷認為長青不敗的機款！究竟iOS 15只支援哪些iOS裝置？日後如果換新機，究竟換iPhone 12還是舊機好？

年初Apple公布iOS 14時，不少4至5年前的舊款iPhone都可以升級對應，令不少果迷覺得Apple非常佛心。不過始終舊機硬件設計已追不上新系統，最近外媒「The Verifier」就指來年Apple推出的iOS 15將不會支援數款舊iPhone。雖然不算是十分驚訝的消息，可是其中一款不支援的舊iPhone，仍有不少用家及支持者。

究竟哪幾款iPhone或不能升級上iOS 15？（林勇攝）

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