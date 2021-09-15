連登仔馬路發現「迷路蟹」　網民笑稱緣份到自己養　結局竟然係咁

在香港的街上，流浪貓狗就見得多，「流浪蟹」似乎較少遇見。1名網民日前在連登討論區發文分享，指自己晚上外出時，突然發現馬路上有蟹「走失」，不忍心置之不理，但又不知應如何是好。其他網民看後紛紛大開玩笑，指「同佢玩包剪揼，贏就可以食咗佢」，亦有人游說樓主稱既然有緣相會，不如帶回家飼養。



有連登仔發文，表示在馬路上發現1隻蟹，但他不知道應如何相救，便發帖請教網民。（連登討論區圖片）

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網民「㗩㗩㗩」日前在連登討論區以「夜媽媽，街市附近發現一隻走失左既蟹，可以點救？」為題發文，稱事發當天他外出買晚餐時，在街市附近平時上落貨的馬路上驚覺有1隻未知品種的活蟹，非常危險，而且一有人行近，蟹便會動來動去。

樓主指，「雖然唔係名種，但都係一條生命」，又笑言facebook是否有「天下蟹蟹一樣蟹」的群組，方便找同道中人一起「救蟹」。不過事隔一段時間，樓主竟再在帖文留言，稱自己買完外賣後便直接回家，「唔理啦，可能主人好快接返」。後來他又補充，表示再次落樓到起初發現蟹蹤的地方時，已再找不到該隻蟹，慨嘆「可能匿埋咗，我以為佢會留喺原地」。

帖文一出即引來網民爆笑，部份人勸樓主將蟹帶回家照顧，並開玩笑說要好好烹調一番，「畀我就攞膠袋裝起返屋企做宵夜啦」、「自來蟹，好意頭，建議帶佢返去養」、「同佢玩包剪揼，贏就可以食左佢」。

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有連登網民凌晨發文，稱在家發現自來倉鼠，他懷疑倉鼠屬於鄰居，惟多番拍門亦沒人回應，只好暫時帶回家安置。（連登討論區圖片）

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