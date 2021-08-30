不忍帶籽紅花蟹被賣　港女海邊放生惹熱議：生多啲蟹出嚟造福人群

愛護動物及環境是好事，但也要用適合的方法。一名港女日前於facebook群組發文，指到街市買餸時看到有檔口出售兩隻帶籽的紅花蟹，認為兩蟹「有咗」，一時不忍決定買下，並帶到海邊放生。她明言放生並非出於宗教原因，只想「兩隻蟹生多啲蟹出嚟，將來分幾隻畀我食」。帖文引來網民熱議，不少人指出即使兩隻蟹身上的是受精卵，在被捕獲及運送過程中亦可能已經死亡，而將蟹放進大海的行為則是「放生如放死」，質疑她只滿足了自己的善心，實則影響生態。



有港女行經街市看到兩隻帶籽的紅花蟹，自言出於好心希望兩蟹能返回自然環境繁殖，遂購入兩蟹帶到碼頭放生，引來網民討論。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名港女上周四（26日）於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，指在街市攤檔見到兩隻帶有蟹籽的紅花蟹，「我先是起了惻隱之心，然後是不安好心」。她隨即問店主兩隻蟹「係咪有咗」，又好奇「如果放返落海會唔會生到」，店主則指若放回海中「會散到春」，但提醒她要盡快完成。

店主得知港女有意放生，隨即追問「使唔使買夠六隻？好意頭啲」，不過她拒絕，表示：「唔使講意頭㗎，放生係想兩隻蟹生多啲蟹出嚟，將來分幾隻畀我食」。港女其後向店主借了剪刀，將兩隻蟹帶到附近一處碼頭，剪去固定蟹身的尼龍繩打算放生。

港女形容，當她剪去尼龍繩時，其中一隻蟹「舉起一隻鉗，彷彿在振臂高呼：『我自由了！』」。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

她指當剪去尼龍繩時，其中一隻蟹「舉起一隻鉗，彷彿在振臂高呼：『我自由了！』」。完成放生後她亦重申，將蟹放回海中是希望牠們能繼續繁殖，「希望呢兩隻蟹順利找到居所，適應新環境，生養眾多造福人群」。

帖文引來網民熱議，有人認同樓主的出發點，認為為了生態健康，根本不應捕獲帶籽的海鮮，「香港不論商業捕魚同休閑釣魚都冇規管，大小通吃，先搞到本海乜都冇」。不過不少網民也指放生行為對生態的影響大於益處，「下面多網多垃圾又油污，放都未必生」，「第一有春未必代表已受精，第二唔同海域未必能生存，所以唔好做放生活動」。

樓主其後回覆網民留言，表示放生僅出於好心，希望讓兩蟹繁殖，「我也不知道兩隻蟹生唔生存到同生唔生到蟹仔，有谷友話放生的地方水質唔適合，亦有谷友話要有公蟹才生到蟹仔，這些因素我之前沒有細想，唯有樂觀啲諗，牠們留在街市係死路一條，希望牠們現在有一線生機」。

綠洲 Oasistrek插畫告訴你為什麼放生如放死！

+ 4

不少佛教善信都會進行放生祈福活動，但很多時卻「放生如放死」。有網民於今年佛誕發現有教徒租船出海放生，惟放到大海的竟是於淡水棲息的鱔魚，亦有人將一桶桶蜆倒進海中，質疑舉動的目的，「餵魚定放生？」。有人則指出，即使放生動物能適應海中生活，短時間大量增加數目亦有機會釀成生態災難，狠批放生活動對生態環境百害而無一利。



有佛教徒租船出海放生，將鱔魚及一桶桶蜆倒進海中，被網民質疑舉動猶如殺生。（連登討論區截圖）

+ 6

帖文曝光後惹來網民批評，「香港護生群」其後將相關相簿刪除，並轉貼文章講述藏傳佛教薩迦派系喇嘛宗薩欽哲仁波切對放生活動的看法。（連登討論區截圖）

香港兩棲及爬蟲協會去年曾發文，指接獲大批美洲牛蛙被放生到野外，牠們全身傷痕纍纍，令人心酸，更麻煩是牠們屬外來物種或捕食本地原生昆蟲，若落地生根大肆繁殖，情況將一發不可收拾，協會建議大家要為眾生積福，還是考慮茹素、領養或捐助慈善團體等方法。



莫讓放生變放死，協會呼籲大家用其他方法祈福。（香港兩棲及爬蟲協會 (FB圖片）

協會指工作人員到場時已見到大量牛蛙死去，屍體腐爛，沒死的也滿身傷痕。（香港兩棲及爬蟲協會 FB圖片）

+ 6

台灣團體放生螃蟹不拆繩 未能走動變「放死」 網民批：集體造孽

台灣有宗教團體在新北平溪附近放生螃蟹，不過螃蟹就是連綁繩都沒拆，就這樣被綁住掉下海。（東森新聞圖片）