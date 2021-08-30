不忍帶籽紅花蟹被賣　港女海邊放生惹熱議：生多啲蟹出嚟造福人群

愛護動物及環境是好事，但也要用適合的方法。一名港女日前於facebook群組發文，指到街市買餸時看到有檔口出售兩隻帶籽的紅花蟹，認為兩蟹「有咗」，一時不忍決定買下，並帶到海邊放生。她明言放生並非出於宗教原因，只想「兩隻蟹生多啲蟹出嚟，將來分幾隻畀我食」。帖文引來網民熱議，不少人指出即使兩隻蟹身上的是受精卵，在被捕獲及運送過程中亦可能已經死亡，而將蟹放進大海的行為則是「放生如放死」，質疑她只滿足了自己的善心，實則影響生態。
該名港女上周四（26日）於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，指在街市攤檔見到兩隻帶有蟹籽的紅花蟹，「我先是起了惻隱之心，然後是不安好心」。她隨即問店主兩隻蟹「係咪有咗」，又好奇「如果放返落海會唔會生到」，店主則指若放回海中「會散到春」，但提醒她要盡快完成。
店主得知港女有意放生，隨即追問「使唔使買夠六隻？好意頭啲」，不過她拒絕，表示：「唔使講意頭㗎，放生係想兩隻蟹生多啲蟹出嚟，將來分幾隻畀我食」。港女其後向店主借了剪刀，將兩隻蟹帶到附近一處碼頭，剪去固定蟹身的尼龍繩打算放生。
她指當剪去尼龍繩時，其中一隻蟹「舉起一隻鉗，彷彿在振臂高呼：『我自由了！』」。完成放生後她亦重申，將蟹放回海中是希望牠們能繼續繁殖，「希望呢兩隻蟹順利找到居所，適應新環境，生養眾多造福人群」。
帖文引來網民熱議，有人認同樓主的出發點，認為為了生態健康，根本不應捕獲帶籽的海鮮，「香港不論商業捕魚同休閑釣魚都冇規管，大小通吃，先搞到本海乜都冇」。不過不少網民也指放生行為對生態的影響大於益處，「下面多網多垃圾又油污，放都未必生」，「第一有春未必代表已受精，第二唔同海域未必能生存，所以唔好做放生活動」。
樓主其後回覆網民留言，表示放生僅出於好心，希望讓兩蟹繁殖，「我也不知道兩隻蟹生唔生存到同生唔生到蟹仔，有谷友話放生的地方水質唔適合，亦有谷友話要有公蟹才生到蟹仔，這些因素我之前沒有細想，唯有樂觀啲諗，牠們留在街市係死路一條，希望牠們現在有一線生機」。
綠洲 Oasistrek插畫告訴你為什麼放生如放死！
不少佛教善信都會進行放生祈福活動，但很多時卻「放生如放死」。有網民於今年佛誕發現有教徒租船出海放生，惟放到大海的竟是於淡水棲息的鱔魚，亦有人將一桶桶蜆倒進海中，質疑舉動的目的，「餵魚定放生？」。有人則指出，即使放生動物能適應海中生活，短時間大量增加數目亦有機會釀成生態災難，狠批放生活動對生態環境百害而無一利。
香港兩棲及爬蟲協會去年曾發文，指接獲大批美洲牛蛙被放生到野外，牠們全身傷痕纍纍，令人心酸，更麻煩是牠們屬外來物種或捕食本地原生昆蟲，若落地生根大肆繁殖，情況將一發不可收拾，協會建議大家要為眾生積福，還是考慮茹素、領養或捐助慈善團體等方法。