坐的士兩度指明行大老山仍行錯路　司機無展示證件：檢測嗰張就係

有網民在facebook群組上發文，指自己從沙田上的士前往銅鑼灣，兩度明言行駛「大老山東隧」，但司機一直行駛在前往「九龍（中）」的行車線上並指「咪大老山」，到過了路口才說「係喎，睇錯牌」。結果的士離開獅子山隧道後再前往東隧，令樓主大失時間預算。不過更誇張的是，的士司機沒有在車頭展示司機證，更指「參與咗檢測嗰張就係」。網民們都表示樓主應該投訴該的士司機，認為不能放過害群之馬。



有網民發文指，坐的士時即使兩度提醒指定路線，司機仍然行錯路令時間大失預算。（示意圖／資料圖片）

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樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上發文，說自己在沙田沙角邨上車，前往銅鑼灣皇室堡，「講明大老山東隧，講咗兩次，都同我行九龍（中）條線，仲同我講『咪大老山』」，直至駛過了路口後才承認自己看錯了路牌。

樓主表示，司機最終經獅子山隧道出九龍，「兜返去東隧浪費咗我成4個字」，因為同時間根據Google Maps行大老山隧道及東隧只需要28分鐘，大呻「我唔趕時間都唔搭的士啦」。她指司機曾經語氣差地表示「最多減返你錢囉」，但她反駁「唔係錢唔錢，係我真係好趕時間先會搭的士」。

樓主上載的士車廂內的照片，可見並沒有展示司機證。（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

帖文亦有涉事的士車廂內的照片，樓主曾問司機為何沒有展示司機證，但司機回應指「參與咗檢測嗰張就係」。該卡雖然寫有名字、的士司機編號及接受檢測日期，但沒有司機照片及司機證有效期的資料。不少網民都認為該司機說法不能接受，「檢測證根本不能代替司機證」，「冇相話乜都得啦」，而且該證7個月前已經無效，「保司機2星期之嗎」。

樓主說出Po只為「純粹發泄完就算」，因為投訴完對自己都無補於事，浪費了自己時間又不能令對方受到懲罰。有網民認為樓主需要追究下去，「你人生大嗱嗱冇咗4個字時間喎！一定要堅持到底！投訴成功就係最佳嘅勝利！」網民亦都表示其實該處道路指示清晰，「好難會錯」，不明白為何的士司機仍然可以看錯路牌行錯路。

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同場加映：的士客要求越雙白線入大坑 司機堅持守法 1招反擊獲網民激讚▼▼▼



的士客要求越雙白線入大坑 司機堅持守法 1招反擊獲網民激讚

司機指出該路段有雙白線，不能越線駛離右邊出口往目的地，男乘客因而不滿，並講粗口怒罵，但司機仍堅持守法。（YouTube「車cam - 香港制造」影片截圖）

司機乘客爭執全過程▼▼▼

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同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

