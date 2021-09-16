復活哪！「100天後吃掉的豬」變燒豬後翻生　網民唔信：第二隻嚟

大概誰都沒想到，前幾天，世界各國網友為一頭豬的生死用不同的語言吵了4萬多層樓。而這番唇槍舌劍的漩渦中心，就是這頭粉粉嫩嫩的小豬。這件事是從今年5月開始的。一位日本主播在網上開通了一個頻道，名字就叫做「100天後吃的豬」，這個頻道的名字從第一天起，就向所有網友宣判了這頭豬的命運歸宿。



主播每天發一支2-3分鐘的視頻，記錄這頭豬的生長情況，與這份食材像寵物一般相處，帶牠散步。第23天小豬生活記錄，給牠洗香噴噴的澡。第42天小豬生活記錄，尤其在小豬半歲的時候，主播還為牠舉辦了生日派對。第95天小豬生活記錄，說是養食材，但是觀眾們看到的小豬生活並不是來自養殖場，而是真的像是養了一頭寵物豬。然後，在第100天，觀眾們等到的是……

點擊瀏覽從第1天到第100天的小豬模樣（第100天影片截圖在最後，照片或令人不安，慎入）▼▼▼

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第100天小豬生活記錄畫面讓不少觀眾當場「破防」了。平時玩梗也就算了，但不少人在跟著主播雲養豬100天後，根本無法直視這結局。在這一天，主播遵守了頻道名字的承諾，把小豬變成了盤中餐。平時關著小豬的籠子裡，現在也只剩下遺像與一炷香。100天，也是三個多月的時間。每天都來主播頻道的觀眾們，早就把這個小傢伙當成了雲寵物。一時間，不能接受這個現實的網友為這件事在視頻下方吵了一周，活生生吵出了4萬多條評論。這一條第100天的「大結局」視頻也突破了320萬的播放量，點踩的人幾乎和點讚的人一邊多。

各國網友帶著自己的觀點，瘋狂輸出。有期待結局反轉、最後沒有實現心願的網友為小豬的命運心碎的；有指責主播毫無人性、鐵石心腸的；有討論這頭豬究竟算不算寵物，這是否算是作者吃了自己養了3個月的寵物的；也有為主播說話辯解的。

就在各國網友為了這頭小豬拼命鍵盤輸出時，事情卻真的迎來了反轉。9月10日，在小豬被吃9天後，主播突然更新了視頻說：別吵了！小豬還活著！

主播這一下給正在瘋狂吵架的網友整懵了，穢土轉生？至此，這個引起巨大爭議的「100天養一頭豬然後吃掉」事件不僅沒有被平息，反而又被推向了新的吵架階段。網友們被這波反轉打得措手不及，先是有不少網友表示「小豬還活著就好，我們很開心」。隨即，回過味來的網友琢磨出了些不對勁。有人覺得「這頭豬應該已經不是原來的那頭豬了」，也有人覺得這是小豬生前的庫存罷了。還有網友發現，作者其實早就提到了「本故事純屬虛構」。只是這個聲明在第100天的視頻中，被他極為刻意地藏在了視頻中。

另外最讓網友惱火的，是這個「死而復生」的情節在情緒上帶來的「欺騙感」。他們發現，自己只不過是眾多不知情的群演中的一位，用了3個月的時間，配合豬的主人完成了他早就寫好的劇本。這種被欺騙的感覺，讓他們回看整整一周「為豬而戰」的自己，彷彿在被主播隔著屏幕看笑話。而這個頻道也因為小豬的「生死輪迴」，實實在在吸引了12萬粉絲，獲得了極高的流量與關注，甚至還被做成了近期流量財富密碼的成功案例，被各路互聯網業界博主進行分析。

但如果你長期在網絡中衝浪，估計你會發現類似的「欺騙」並不少見。一直以來，人們相信眼見為實。但在這個互聯網時代，觀眾隔著屏幕所接受的信息，是可人為控制干預的。不少人正是利用了大眾的這份心理，人為操控了觀眾眼睛能看到的「實」。大家把注意力放到鏡頭內的生活時，就會忽略鏡頭外的世界。比如，有些大胃王其實並不是很能吃，而是表演出很能吃的樣子。就如同這頭100天的小豬，觀眾看似主動參與了雲養豬的全過程，實際上，所有人收穫的信息只有短暫的、經過後期剪輯的短短幾分鐘。大家都是按照主播寫好的劇本走完了全程。這也是不少網友在這頭小豬「死而復生」之後感到不舒服的緣由——覺得自己的情緒被操控了。

如今衝浪很簡單，但套路依舊很複雜。而這頭小豬也給不少人上了一課，有的人是找到了流量密碼，有的人學會了辨別信息內容理性思考。畢竟，生活已經這麼累了，沒必要再當一枚互聯網中的棋子。另外，小豬到底被吃了沒，一千人心中有一千個答案，只能希望別再有其他小動物披上這套劇本，走向同一個舞台了。

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