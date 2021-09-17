私家車長泊行人路　屯門友擋風玻璃送18禁大禮 ：好過派牛肉乾

香港車位不足，許多駕駛者都會「偷雞」在行人路或路邊泊車過夜，最近有網民就在facebook分享照片，指屯門黃金海岸有1輛私家車每天都泊上行人路，直接阻礙一大半道路，而他近日經過該處時，發現該輛車的擋風玻璃竟被放上假陽具的情趣用品，並直呼「屯門人行動啦！」，引來大批網民爆笑。



有網民上傳照片，指屯門黃金海岸1輛停泊在行人路的私家車，疑被人放上假陽具「報復」。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

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該名網民在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，表示在屯門黃金海岸附近，每天慣常都有1輛私家車泊上行人路。據他上傳的照片顯示，私家車已佔行人路一大部份，居民出入也非常不便。不過，相中另有1樣物品非常搶鏡，原來有人在私家車的擋風玻璃黏上假陽具，讓樓主不禁笑言「屯門人行動啦！ 派呢個好過派牛肉乾，應該唔會有下一次」。

.有其他網民後來留言，指涉事私家車已駛走，假陽具被放在旁邊的狗糞收集箱上。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

帖文隨即引來網民熱議，其中有人更目擊事主取車的經過，稱對方「已拎返走架車，仲將紀念品放咗係垃圾桶」，並附上照片，看到該情趣用品已被放在一旁的狗糞收集箱上。留言區不少人亦開玩笑指該份「大禮」隨時導致更多人違泊，「好似獎勵車主多啲喎」、「可能佢為咗啲玩具再泊」、「有冇用萬能膠黐實？」。

（fb「屯門公路塞車關注組」）

同場加映：寶馬、七人車疑亂泊車阻路 遭噴漆「拉花」兼留字警告惹網民熱議



寶馬、七人車疑亂泊車阻路 遭噴漆「拉花」兼留字警告惹網民熱議

網上流傳相片，顯示1輛寶馬及1輛七人車疑因違泊，阻擋其他駕駛者，因而遭人於車身噴紅漆「拉花」毀壞。（fb「小心駕駛（言論自由版）」截圖）

被噴漆的七人車車頭，放有疑是犯案者留下的字條，內容指該車經常違泊影響他人。（fb「小心駕駛（言論自由版）」截圖）

同場加映：亂泊車擋人門口！ 遭台男施展「神級泊車」完美封印 結局神展開



台男車庫門口被1輛臨時停泊的車輛阻擋，但對方未留下聯絡方式，唯有強行泊入去。（fb群組「爆怨公社」圖片）