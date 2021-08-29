寶馬、七人車疑亂泊車阻路　遭噴漆「拉花」兼留字警告惹網民熱議

香港地路窄車多，就算村郊地方要泊車都不容易，但泊車時仍要注意，以免違法泊車、阻塞通道或霸佔別人車位。網上流傳相片，顯示1輛寶馬及1輛七人車疑因於馬料水村郊1個路口違泊，阻擋其他駕駛者，因而遭人於車身噴紅漆「拉花」毀壞。被噴漆車輛的車頭更有疑是「幕後黑手」留下的紙條，寫着「呢個係路口知唔知」及「唔係你個專用車位」等字句，事件引來網民熱議。



網上流傳相片，顯示1輛寶馬及1輛七人車疑因違泊，阻擋其他駕駛者，因而遭人於車身噴紅漆「拉花」毀壞。（fb「小心駕駛（言論自由版）」截圖）

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相關帖文最先於facebook群組「小心駕駛（言論自由版）」發布，相片其後於多個駕駛群組及討論區流傳。帖文可見，1輛白色寶馬私家車及1輛白色七人車停泊於馬料水樟樹灘路1個路口，疑因阻擋其他駕駛人士及行人出入，車身車頭及車尾均被噴上紅色油漆毀壞，非常明顯。

被噴漆的七人車車頭，放有疑是犯案者留下的字條，內容指該車經常違泊影響他人。（fb「小心駕駛（言論自由版）」截圖）

相中可見，被噴漆的七人車車頭放有1張字條，寫上警告字句，疑與噴漆一事有關。字條明言涉事2車所泊的位置為路口，指車主經常停泊於該處，「唔係你個專用車位」，又狠批涉事車輛阻擋其他駕駛者及行人的視線，影響車輛出入，直指：「唔好太過分啦！」

事件引來網民熱議，不少人看到涉事車輛被噴漆直呼「心涼」，認為部分缺德駕駛者常為一己方便而影響別人，應該受到教訓，「樟樹灘下路只有呢個出入口，泊喺到真係影響車輛出入」、「淨係噴油，仲有張溫馨提示，算仁慈」、「老實講，人哋畀晒警吿先，仲係老奉咁，唔抵可憐」。不過，亦有人表示遇到有關情況應用文明方法解決，因自行出手對車輛作出刑事毁壞行為，自己反而會惹官非，並不化算。

有當區網民其後貼出相片，指涉事車輛被噴漆後仍無人駛走，笑言涉事車主非常大膽，「真係好嘢，唔知想泊幾耐呢」、「反正都拉晒花，泊多陣啦」、「聽講已經泊咗個幾兩星期」。亦有人翻出今年1月，同一位置有七人車疑因堵塞路口被人抹屎的新聞，質疑被噴漆的七人車早有前科，「上次玩完屎今次玩噴油？」。

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台男車庫門口被1輛臨時停泊的車輛阻擋，但對方未留下聯絡方式，唯有強行泊入去。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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