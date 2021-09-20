買Tesla Model Y 新車內藏中國火腿腸　挪威車主發帖問有冇人收到

現在買車會送香腸？挪威有車主買了1輛Tesla新車後，發現車廂裏竟然有1條中國火腿腸，又問大家有沒有收到中國零食。有內媒指，由於現時出口歐洲的Tesla多數由上海車廠生產，故推測可能是工人曾坐在車內吃火腿腸，離開了不慎遺下1條，令火腿腸「偷渡」去挪威。有內地網民笑言，可以讓歐洲人認識一下中國的香腸，「然後雙匯出口激增」。



挪威有車主買了輛Tesla Model Y，發現車內有條中國的火腿腸。（「Tesla Model Y Norge」fb截圖）

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挪威1個Tesla車主群組日前有人發文，說自己買了輛Tesla Model Y新車，發現駕駛座旁的手套箱位置，竟然放了1條中國火腿腸，又問大家有沒有收到中國零食。照片引來網民一陣爆笑，上面寫上是「雙匯王中王」火腿腸。

歐洲市場進口的Tesla多數由上海出口，火腿腸完好無缺放在新車內，有內媒猜測，應該是Tesla上海超級工廠的工人曾經坐在車內吃腸，但離開時遺下了1條沒帶走，結果這條腸意外地由中國「出口」到挪威。

網民笑指這是「買車送腸」，但又疑惑香腸是如何過到挪威海關，「肉類我記得是不能過海關的呀」，而且照片清晰拍到「雙匯牌」，「這免費廣告雙匯高興了」，可以趁機宣傳一下中國香腸，「這個北歐人突然發現除了油膩膩的德式香腸，竟然還有這麼好吃的鹹肉腸」。但有留言稱，當地的華人超市其實都買到中國火腿腸。

全球晶片荒令汽車生產大受影響，美國生產的Tesla未必能滿足本土需求，故出口至歐洲市場的多數是中國製。Tesla在7月底宣布，將上海超級工廠（Tesla Gigafactory ）轉型為主要汽車出口中心，據內地乘聯會數據，Tesala於8月份批發銷量創新紀錄，達到44,264輛，中國出口Tesala達31,379輛。

（綜合）