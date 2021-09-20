2021中秋節十二星座運程一覽　今次轉運有冇你份？

2021中秋節又到，身在工位心在床……還好未來一周的星象波動不大，提前用心對付一下水逆前陰影期就好。趕快來看具體的星象活動都有哪些吧！



9月21日至9月23日雙魚座滿月（星象重要程度：★★★★★）：這個中秋節，對應著發生在雙魚座28°13’的滿月，既然假期來之不易，就不妨藉此機會好好休息，平復心緒，在這幾天還總想著未完成的夢想、力所不及的事情的話，只會讓你更委屈更難過，情緒翻湧焦躁難安。藉著團圓的機會，和家人傾訴一下，或是去放空獨處曬曬月光，和過去好好告別，說不定會有大徹大悟，順利擺脫迷茫和困境哦。重點影響星座：雙魚座、人馬座、處女座、雙子座

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9月21日至10月11日水星拱木星（星象重要程度：★★★）：水星與木星在風向星座的三分相，為我們帶來表達的勇氣和意向，多多傾訴、交流、溝通，不僅能穩定情緒，也能誕生出不少絕妙的好點子呢！特別有利於正在學習、備考、籌備商務談判或法律訴訟的人。不過9月27日水逆開始之後，最好是有意識地放慢腳步，當心貪多嚼不爛，還得回鍋。幸運小星星：天秤座、水瓶座、雙子座

9月22日至10月10日水星刑冥王星（星象重要程度：★★★）：水星與冥王星的四分相，讓我們突然看清一些人的真面目，但也有點忍不住故意揭人老底，激怒別人，顯得攻擊性很強。在職場中被領導、客戶強迫做事的機率也很大，難以心平氣和地交流，你也可能會對某些事產生比較極端的想法，恨不得破罐子破摔。忌：鑽牛角尖，在氣頭上做決定。霉運小星星：天秤座、山羊座

9月23日至10月23日太陽進入天秤座（星象重要程度：★★★）：告別處女月，我們迎來了1/3都在放假的天秤月，再加上群星逆行的影響，這個月想要有突破性的進展，似乎不太容易。很多人都會變得佛系、懶散、拖延，顯得不太自律，也很容易疲憊困倦。不過這個天秤月可以算得上是整體氣氛比較和諧舒適的月份，很適合開展人際關係相關的各項事宜，拓展人脈，合作雙贏。幸運小星星：天秤座、水瓶座、雙子座

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9月23日至9月29日金星沖天王星（星象重要程度：★★★★）：金星與天王星的對沖可能會引發某些人際變動，但不一定都是壞事，可能是突然對伴侶失去了新鮮感，表現得不夠安分，也可能是單身者突然有新戀情萌芽，接觸到某個新圈子認識新朋友。投資理財方面或許也會有新的渠道和方法湧現，不過行動前可要先做好調研哦。重點影響星座：天蠍座、金牛座、獅子座、水瓶座

9月26日至10月8日火星拱土星（星象重要程度：★★★★）：火星與土星在風向星座的三分相，讓我們在壓力面前能靈活應對，積極抗壓，不僅不容易被突如其來的壓力打敗，反而還能因此而穩住步伐，一步一個腳印，是適合認真負責踏實工作的一段時間哦。幸運小星星：天秤座、水瓶座、雙子座

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