大16歲經理狂溝女員工　等收工傳肉麻短訊　事主感被侵犯：勁想嘔

雖說感情世界無分年齡，但也應尊重對方的意願，不能霸王硬上弓。不過，近日有1名女子在討論區發文，表示最近一直被年紀大她16年的經理騷擾，除了經常等她下班一起回家，又自以為是地幫她完成手上的工作，傳非常老土肉麻的短訊。經理單方面的舉動甚至引來同事誤會，以為2人正在曖昧中，令樓主非常崩潰。



1名女子在Dcard發文，表示近日遭年紀比她大16歲的經理「騷擾」，例如堅持第她收工一起回家，又經常傳肉麻短訊。（《愛我就別想太多》劇照）

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1名女子在Dcard討論區發文，表示該名經理一開始便放話最疼惜的員工是樓主，由於2人居住地方近，即使樓主曾表明想獨自回家，經理也堅持等她下班一起坐巴士，又會在不必要的情況下身體觸碰樓主，讓樓主感到被侵犯。

在工作期間，樓主稱手上的工作經常被經理「搶去做」，例如為客人裝雪糕或沖調飲料等，未料樓主只覺得對方礙手礙腳，「咪以為自己係霸道總裁，佢只係阻住我」。經理瘋狂釋出愛意，又會以WhatsApp發送一些老土兼肉麻的說話，「話叫我早啲返去休息，話咩聽日見啦，喺我屋企附近都要同我講」。

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樓主不禁直呼「勁想嘔」，並直接「不讀不回」經理。情況持續一段時間後，店舖同事開始誤會2人的關係，向樓主問道：「嘩，咁明顯都知咩事啦，你哋發展到咩地步啊？」樓主不希望被同事誤會，批評經理的舉動對她造成騷擾，大嘆「對你態度差又唔得，因為你係我長輩，高職位過我，但真係好煩」，想告訴經理不可能和他在一起，卻又怕對方否認。

樓主無計可施之下在網上求教，不少網民都力勸樓主辭職，或者找公司人事部處理，「同佢講有男朋友囉」、「會返成世咩？唔會不如辭職」、「努力搵男朋友，到時叫佢接收工」、「辭職啦，搵過份返得開心啲嘅工」，也有過來人分享經歷，建議樓主向經理當面說清楚，「仲要返嘅話，就要直接講，一定要講，我知係好難，但要講左先可能有效」。

（Dcard）

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