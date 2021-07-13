婦人中午被拒落單叫早餐　批經理唔識執生態度差　在場食客揭真相

相信一眾從事服務業的打工仔也會認同，香港被稱為「投訴之都」絕非浪得虛名，工作上總會遇過大大小小的無理投訴。有中年女子近日發文投訴，指早前到慈雲山1間茶餐廳打算食早餐，聲稱趕及於中午前2分鐘入座，但打算落單時被經理以「早餐已完」的理由拒絕，遂與對方理論，批評對方「不會執生」而且態度差。帖文一出網民卻反批女子要求無理，甚至有當時在場的食客還原事發經過，指經理一度答應為樓主落單，惟樓主不斷批評而且曾經出手拉扯，經理忍無可忍才「扯火」。



中年女子發文投訴，指到慈雲山茶餐廳打算食早餐時遇到態度差及不懂「執生」的職員，沒料帖文一出反被圍罵。（資料圖片）

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該名中年女子早前於facebook群組「慈雲山資訊交流」發文，指上月某個周日睡至11時半才起床，到附近茶餐廳打算食早餐。她指到達餐廳時已是11時55分，等了約3分鐘才有位，距離早餐完結時段還有2分鐘。她見經理正在收起早餐餐牌，即表示希望落單，惟遭對方以「早餐已完」的理由拒絕，即感不滿並與對方理論，「我說『你還拿着早餐牌，為什麼不可叫』，和她爭議了3分鐘」。

樓主公審全文：

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女子理論期間稱自己也曾任飲食服務業，認為經理應「執生」，「她說我應知規矩，我說就是要執生，她還叫其他員工不可給我，我當然又和她理論，我話要投訴」。最終經理也妥協讓女子落單叫早餐，然而她卻拒絕，「但我不順氣，不食」，又批評經理態度不佳，「不懂人情世故，小小事和我鬥嘴，不會執生，搞到人人都注目，當然我也有不是，也太火」。

樓主的公審文一出，反引來網民一面倒批評，直指她如曾任飲食服務業理應更明白職員的處境，而非無理投訴，「老奉等你瞓夠？叫完個早餐先收牌？下次早啲起身啦」、「其實搞到人人注目嗰個係你呀」、「人哋話已經冇早餐咪算囉，你自己係同行，咁樣逼員工做乜？將心比己呀」。

街坊講述事發經過：

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其後有街坊現身留言，表示事發時自己剛好在場目睹經過，稱經理起初也容許樓主落單，但樓主不停批評對方態度差，更一度「出手又扯又拉」，直指「個經理都忍咗好耐先扯火，點知個客又趕唔走」，令網民更覺樓主無理取鬧，狠批她是「極品西客」。

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