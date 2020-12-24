經理辭職老細諗縮數　叫設計師接手超離奇　最後一日再爆鑊GG了

職場中離離合合屬常事，勞資雙方如非勢成水火，辭職時「好來好去」亦很合理。惟最近有打工仔投稿fb專頁，指其公司的市場部經理早前請辭，但老闆沒有請人頂替，竟要求1名設計師接手部份職務，且一直沒有做好交接處理。直至經理離職前一天，老闆才召開交接會議，結果接獲超大「驚喜」，嚇得被安排接替的員工立即辭職。事件惹來網民熱議，形容該名經理「臨走之前果然識玩」，