經理辭職老細諗縮數　叫設計師接手超離奇　最後一日再爆鑊GG了

撰文：朱利安
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職場中離離合合屬常事，勞資雙方如非勢成水火，辭職時「好來好去」亦很合理。惟最近有打工仔投稿fb專頁，指其公司的市場部經理早前請辭，但老闆沒有請人頂替，竟要求1名設計師接手部份職務，且一直沒有做好交接處理。直至經理離職前一天，老闆才召開交接會議，結果接獲超大「驚喜」，嚇得被安排接替的員工立即辭職。事件惹來網民熱議，形容該名經理「臨走之前果然識玩」，
有打工仔網上撰文，指公司的市場部經理辭職，但離職前竟留下「大禮」讓同事們非常驚恐。（《未生》劇照）
該名打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，表示公司的市場部經理辭職，惟老闆一直不願另聘人手，只要求該經理盡快將所有文件上載至雲端硬碟，並由1名設計師接手巿場營銷及電子商務工作。不過，該經理離職前把檔案上載雲端時卻犯下「彌天大錯」，讓一眾同事大嚇一跳▼▼▼
帖文引來網民熱議，直指經理「臨走之前果然識玩」，令同事的心情大起大落，笑言「三言兩語已經好似玩緊跳樓機」、「完美的2020年總結」、「迎接2021年新開始」。
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